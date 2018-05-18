CITROËN C3 Wrc Rally de Portugal’a hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Rally Argentina’nın ardından sıra Portekiz’de düzenlenecek Rally de Portugal’da. Portekiz’in benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rally Argentina’da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally de Portugal’da daüç ekip ile start alacak. Kris Meeke – Paul Nagle, Craig Breen – Scott Martin ekiplerinin yanında Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi de Citroën Total Abu Dhabi WRT için Porrtekiz’de etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally de Portugal için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroën pilotu Kris Meeke yarış hakkında temel bilgileri veriyor.