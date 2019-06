Castrol’ün bitkisel bazlı motor yağı Bosch Car Service’lerde

Türkiye’nin önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, otomotiv yenileme pazarının güvenilir ve önde gelen firmalarından Bosch ile imzaladığı 3 yıllık iş birliğine Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC ürününü de ekledi. Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı olan Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC, Türkiye’de ilk defa Bosch Car Service noktalarında tüketiciye ulaşacak.

Bosch Car Service ile iş birliklerini her geçen yıl daha da ileriye taşıyan Castrol Türkiye, Orta Asya ve Ukrayna Direktörü Aslı Yetkin Karagül konuyla ilgili şunları söyledi: ‘‘Castrol Türkiye olarak bulunduğumuz sektörde gerek ürünlerimizle gerekse güçlü iş birliklerimizle her zaman sektörün öncü markası olduk. Performans, kalite, güven ve sürdürülebilirlik bizim bu amaçtaki pusulamız oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde Castrol olarak Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı olan Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC’in lansmanını yaptık. Bu ürünümüzle pazardaki gücümüzü devam ettirirken, çevresel sorumluluk bilincimizle sektörümüzde sürdürülebilirlik alanında pozitif bir değişim başlatmayı hedefledik ve bunu büyük bir ölçüde de başardık. Şimdi de bugünden geleceğe fayda sağlayan bu ürünümüzü Bosch Car Servise ile tüketicilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Castrol olarak her zaman en iyi hizmet ve kaliteyi sunmaya ve bunu yeni iş birlikleriyle güçlendirmeye devam edeceğiz.’’