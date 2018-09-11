Castrol Ford Team Türkiye, 10. ayağı Rally Turkey’de

22 ayrı ülkeden, 68 otomobil ve 136 sporcunun yaklaşık 312 km’lik 17 özel etapta mücadele edeceği

WRC - Dünya Ralli Şampiyonası 10. Yarışı Rally Turkey 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek. Gerek yurt dışı gerekse yurt içinden ralli severlerin büyük ilgi göstermesinin beklendiği ve ülkemizin turizm cennetlerinden biri olan Marmaris’in müthiş doğasında nefes kesecek sahnelere sahip olacak bu önemli organizasyonda Türkiye’den 29 otomobil ve 58 sporcu start alacak.

Castrol Ford Team Türkiye Rally Turkey’de yeni başarılar peşinde!

Avrupa Şampiyonu unvanına sahip tek Türk ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor.

Castrol Ford Team Türkiye JWRC - Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda sezonu 5-8 Nisan tarihlerinde Fransa’nın Corsica adasında yapılan Tour De Corse rallisi ile açmıştı. Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi virajlarıyla ünlü ve lokal pilotların boy gösterdiği zorlu ralliyi geleceğin Dünya Ralli Şampiyonları arasında gösterilen toplam 14 pilot arasında 8nci sırada tamamlayarak sezona güzel bir başlangıç yapmıştı.

Castrol Ford Team Türkiye için sezonun 2. yarışı olan ve Mayıs ayında yapılan Vodafone Portekiz Rallisi’nde Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda mücadelesini sürdüren Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi zorlu yarışı 14 pilot arasından 4. sırada tamamlarken; WRC2 kategorisinde sezonun ilk yarışını yapan Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi ise ilk 10 içinde yer almayı hedeflediği rallide toplamda 17 ekip arasında 11. sırada yer almıştı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 8’inci yarışı olan ve dünyanın en hızlı toprak rallisi olarak kabul edilen ve Temmuz ayı sonunda yapılan Neste - Finlandiya Rallisi ise Castrol Ford Team Türkiye ekibi için sezonun 3’üncü yarışıydı.

Murat Bostancı - Onur Vatansever ikilisi WRC2 kategorisinde, ödüllü EcoBoost motora sahip 4x4 Fiesta R5 süper ralli yaparak yarışı kendi kategorilerindeki 18 ekip içerisinde 10’uncu sırada bitirmeyi başardılar.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) mücadelesini sürdüren Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi ise Fiesta R2T ödüllü 1.0 EcoBoost ile ilk kez katıldıkları Finlandiya Rallisi’ni toplam 16 ekip arasından 7’inci sırada tamamlayarak kendi kategorilerinde Corsica ve Portekiz rallileri sonrası yine önemli puanlar topladı.

Castrol Ford Team Türkiye ekibi için sezonun 4’üncü rallisi olan Rally Turkey’deki en önemli hedef, 8 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı olan Marmaris Rallisi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek WRC2 ve JWRC kategorilerinde üst sıralarda yer almak.

Marmaris Rallisi’nde Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi Ford’un son 6 yıldır dünyada yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4x2 Fiesta R2T ile mücadele edecek. Murat Bostancı- Onur Vatansever ikilisinin yer alacağı WRC2 şampiyonası ise Dünya Ralli Şampiyonası’nda katılımın ve rekabetin en yüksek olduğu şampiyona. Marmaris Rallisi’nde ikili, ödüllü EcoBoost motora sahip 4x4 Fiesta R5 ile mücadele edecek.

Serdar Bostancı: “Marmaris’te Türk bayrağını gururla dalgalandıracağız.”

Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, WRC - Marmaris Rallisi öncesi şu değerlendirmelerde bulundu:

“8 yıl aradan sonra WRC - Dünya Ralli Şampiyonası gibi popülaritesi yüksek bir motorsporları organizasyonun bir ayağının özellikle de Formula 1 ülkemizden gittikten sonra geri gelmesi ülkemizde motorsporlarının gelişimi yanında gerek markaların gerekse de sporseverlerin bu spora yüksek ilgi gösterdiği 2000li yıllardaki hareketli günlere ulaşmak adına çok önemli.

Castrol Ford Team Türkiye olarak son 20 yıldır Türkiye’de motorsporlarının, genç pilotların gelişimine en fazla katkı yapan takım olma yanında bu süreçte kazanılmadık başarı da bırakmayarak takımlar markalar, pilotlar, kadın pilotlar, gençler, Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Kupası ve geçtiğimiz yıl elde edilern FIA ERC Avrupa Takımlar Şampiyonluğu sonrası artık hedefimizi Dünya Ralli Şampiyonası’na çevirdik.

Dünya Ralli Şampiyonası çok büyük bütçelerin olduğu ve başarının ancak uzun yıllar istikrarlı şekilde yatırım yapılması durumunda elde edilebileceği zorlu bir organizasyon. Bu yıl ilk kez katıdığımız Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 10. Yarışı olan Rally Turkey öncesi takım olarak Fransa ve Portekiz ve Finlandiya’da yaptığımız yarışlarla Rally Turkey için açıkcası güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Marmaris’te hem WRC2 hem de WRC Junior’da ilk 5 hatta ilk 3 içerisinde yer alıyor olmak bizim için çok önemli bir başarı olacaktır.



Ford Motorsport Türkiye ekipleri Marmaris’te yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun da 5’inci yarışı konumundaki Rally Turkey’de Türk pilotlar dünya şampiyonu pilotlar ile aynı etaplarda mücade ederek dünyanın en başarılı pilotları ile kendilerini mukayese etme fırsatı elde edecekler.

Ford Motorsport Türkiye bünyesinde bu sezon yeniden yarışmaya başlayan Red Bull sporcusu Yağız Avcı 6’ıncı Türkiye Şampiyonluğu yolunda önemli bir virajda. Sezonun ilk 4 yarışı sonrası genel klasman lideri konumundaki Red Bull sporcusu Avcı co-pilotu Ersan Alkır ile ödüllü EcoBoost motora sahip güçlü 4 çeker Fiesta R5 aracı ile sezonun 5’inci yarışı Rally Turkey’de yine podyumun en üstünü hedefliyor.

4 çeker Fiesta R5 ile mücade eden bir başka Ford Motorsport Türkiye pilotu Deniz Fahri – Bahadır Gücenmez ikilisi de sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde götürdükleri mücadelelerini Marmaris’te de sürdürerek Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 3’üncülük koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı ve üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda mücadelenin yoğun yaşandığı 2 çeker kategorisinde ise 1.0L EcoBoost Fiesta R2T ile mücade eden Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi kendi kategorilerinde 1’incilik hedefliyorlar.

Serdar Bostancı: “Marmaris’te Ford Motorsport Türkiye olarak en fazla araca sahip takımız”

“Tüm WRC yarışları içerisinde adeta rekor bir katılımla toplam katılımın neredeyse 3’te 2’sini Fiesta’ların oluşturduğu Rally Turkey’de Ford Motorsport Türkiye takımı olarak 6 adedi Fiesta R5 olmak üzere toplam 14 araçla her zaman olduğu gibi Marmaris’te de Türk bayrağını gururla dalgalandıracağız.”



