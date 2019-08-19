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Cardata, Türkiye’deki araçların servis ve bakım verilerini çıkardı!

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, otomobil modellerinin servis ve bakım maliyetlerini ortaya çıkaran önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye’de satılan 2000 farklı modeli içeren Cardata veri setinde, servis bakım maliyetlerinden garanti sürelerine kadar birçok veriye erişilebiliyor. Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu kapsamlı seti çok yakında Cardata mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara açacağız. Böylece herkes satın almayı düşündüğü aracın garanti süreleri, servis bakım maliyetleri gibi birçok detayı saniyeler içerisinde görebilecek” diye konuştu.

Cardata, Türkiye’deki araçların servis ve bakım verilerini çıkardı!

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, otomobil modellerinin servis ve bakım maliyetlerini ortaya çıkaran önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye’de satılan 2000 farklı modeli içeren Cardata veri setinde, servis bakım maliyetlerinden garanti sürelerine kadar birçok veriye erişilebiliyor. Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu kapsamlı seti çok yakında Cardata mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara açacağız. Böylece herkes satın almayı düşündüğü aracın garanti süreleri, servis bakım maliyetleri gibi birçok detayı saniyeler içerisinde görebilecek” diye konuştu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55
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Cardata, Türkiye’deki araçların servis ve bakım verilerini çıkardı!

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ile ikinci el araçlara ait bilgileri; şirketler ve tüketicilerle buluşturan CDİ Otomotiv A.Ş. markası Cardata, Türkiye’de bir ilke imza atarak otomobil modellerinin servis ve bakım verilerini çıkardı. Ülkemizde satılan 2000 adet araç modeline ait bilgilerin yer aldığı veri havuzunda servis ve bakım verileriyle birlikte, standart garanti süreleri ay, yıl ve kilometre olarak veriliyor. Marka bazında ek garanti süreleri bilgilerini de sağlayan Cardata, boya ve paslanmazlık garanti sürelerinden aracın kaç kilometrede bir servise gitmesi gerektiğine kadar birçok veriyi tek bir platformda sağlayabiliyor. Cardata’nın detaylı veri setinde ayrıca, otomobillerin periyodik servis bakım maliyetleri hakkında önceden bilgi sahibi olunabiliyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

“Cardata uygulamasıyla herkesin kullanımına açılacak”

Servis ve bakım verilerini tek bir çatı altında toplayarak Türk otomotiv sektörüne önemli bir hizmet daha kazandırdıklarını belirten Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Altı aylık bir çalışmanın sonucunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve 2000 modeli içeren oldukça detaylı bir veri seti oluşturduk. Bu veri seti için özellikle otomobil markaları, kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, hasar ve onarım şirketlerinden önemli bir talep aldık. Öte yandan bu kapsamlı seti çok yakında Cardata mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara açacağız. Böylece herkes satın almayı düşündüğü aracın garanti süresi, servis bakım maliyetleri gibi birçok önemli detayı saniyeler içerisinde görebilecek” değerlendirmesinde bulundu.

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