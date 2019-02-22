Can Uluslararası Nakliyat, yine Tırsan dedi

Tırsan, Türkiye’nin yanı sıra, 55’den fazla ülkedeki müşterilerinin rekabet gücünü, kaliteli ürün ve hizmetleri ile artırmaya devam ediyor. Geniş ürün gamı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla firmaların uzun soluklu iş ortağı olan Tırsan, Eskişehir merkezli Can Uluslararası Nakliyat ile olan iş birliğini, 10 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus SCS X+ teslimatıyla güçlendirdi. Düzenlenen teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Can Uluslararası Ağır Nakliyat şirket ortakları Faruk Can, Ömer Can ve Tırsan Treyler Yurt İçi Satış Yöneticisi Osman Keleş katıldı.

Çetin Nuhoğlu: Müşterilerimizin Her Türlü İhtiyacına Yönelik Çözüm Üretiyoruz

Teslimat töreninde konuşma yapan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak, dünyanın her yerindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre araç geliştiriyor ve üretiyoruz. Özellikle rekabet koşullarının giderek zorlaştığı bu dönemde dayanıklı, geniş opsiyonlu ve verimli ürünlerimizle Türk nakliye firmalarının rekabet gücünü artırmaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz geniş satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi operasyon süreçlerinde de yalnız bırakmıyoruz. Tercihini Tırsan’dan yana kullanan Can Uluslararası Nakliyat’ın ürünlerimizden memnun kalarak, yeniden bizi tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz ve iş birliğimizin uzun yıllar süreceğine inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Faruk Can: Büyüme Hedeflerimiz İçin En Doğru Adres Tırsan

Törende konuşan Can Uluslararası Nakliyat ortağı Faruk Can, yeni büyüme hedefleri doğrultusunda filolarını güçlendirme kararı aldıklarını ve bunun için de en doğru tercihin Tırsan olduğunu vurgulayarak, “Filomuzdaki Tırsan araçlarından çok memnun kaldığımız için tercihimizi yine Tırsan’dan yana kullandık. Kalitesi, verimliliği ve sunduğu ticari avantajların yanı sıra Tırsan, satış sonrası servis hizmetleriyle de fark yaratıyor. Son olarak filomuza kattığımız Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus SCS X+ treylerlerin özellikle arka baba açılır opsiyonu, operasyonel işlerimizde bize büyük avantaj sağlayacak ” dedi.

Ömer Can: Tırsan İle Daha Hızlı Büyüyeceğiz

Can Uluslararası Nakliyat ortağı Ömer Can ise şirketin faaliyetlerinden bahsederek, şunları kaydetti: “1995 yılında Eskişehir'de kurulan şirketimiz, gümrüklü ve gümrüksüz depolama alanlarıyla müşterilerine tedarikten üretime, nakliye hizmetlerini en hızlı ve problemsiz şekilde yerine getirmeyi amaçlıyor. Yüksek standartlara sahip genç filomuzla tüm Avrupa ülkelerine lojistik hizmeti sağlıyoruz. Filomuza kattığımız yeni Tırsan araçlarıyla 2019’da daha hızlı büyüyeceğiz.”