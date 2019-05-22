Bu reklam konuşulur! Mercedes CEO'sunun emekliliği böyle oldu...

Mercedes'in İstanbul doğumlu efsane CEO'su Dieter Zetsche, bugün emekli oluyor ve yerini Ola Kallenius'a bırakıyor.

En büyük rakibi BMW, bu durumu fırsata çevirerek inanılmaz bir reklam filmi çevirmiş.

ELEKTRİKLİ BMW ARACINA BİNİYOR

Herkese veda eden Mercede CEO'su Zetsche, en sonunda S Serisi aracını teslim edip, garajdaki elektrikli i8'e biniyor.

BMW: EMEKLİLİK GEÇMİŞİ BIRAKMAKTIR

Reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşan BMW, "Emeklilik geçmişinizi geride bırakıp, geleceğinizi kucaklamaktır." ifadelerini kullandı.

MERCEDES'İN CEVABI

Mercedes de bu reklam filmine, kendi sosyal medya hesabından cevap verdi. Paylaşımda, "Bizce patronumuz, emekliliğinde (elektrikli otoyu değil) gerçek beygir gücünü tercih eder. Yine de bu takdiriniz ve hoş çekişmeniz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Reklamı izlemek için: