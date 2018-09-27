Borusan Otomotiv’den sınırlı sayıda Jaguar için %20’ye varan ÖTV avantajı

Borusan Otomotiv, Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan güncellemenin ardından Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar markası için, sınırlı sayıda araçta geçerli olan dikkat çekici bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında sadece 20 adet Jaguar XE ve sınırlı sayıda Jaguar E-PACE modelinde geçerli olacak %20’ye varan özel fiyat avantajı sunuluyor.

Başlangıç fiyatı 327.000 TL’ye inen Jaguar XE’nin ve 386.000 TL’ye inen Jaguar E-PACE’in stoklarla sınırlı bu kampanyasından faydalanmak isteyenler, en yakın Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısına gelerek özel koşullardan yararlanabiliyor.