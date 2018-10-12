Borusan Otomotiv Motorsport'ta sıra deneyimli pilotlarda

Borusan Otomotiv Motorsport'un deneyimli pilotları Levent Kocabıyık, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay, genç takım arkadaşlarının GT4 European Series'i tamamlamasının ardından BMW Z4 GT3 otomobilleri ile start alacakları 3 Hour Endurance Champions Cup’ın Misano Yarışı'na hazırlanmaya başladı. Borusan Otomotiv Motorsport, 20 Ekim’de İtalya Misano’da gerçekleştirilecek ilk yarışın ardından 4 Kasım’da Vallelunga’da koşulacak sezonun son mücadelesinde boy gösterecek.

2016 sezonunun şampiyonu olan takım, geleneksel olarak gece koşulan ve festival atmosferinde gerçekleşen bu yarışta podyum hedefi ile piste çıkacak. Borusan Otomotiv Motorsport, 3 saatlik süre içerisinde, 2 pit stop ile pilot ve lastik değişimi yapılan yarışta uygulayacağı doğru strateji ve teknik ekip koordinasyonu doğrultusunda birinciliği hedefliyor. Renkli görüntülere sahne olacak bu zorlu yarışta Borusan Otomotiv Motorsport takımı İtalya’da ülkemizi temsilen mücadele edecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları, Shell, Borusan Lojistik, Glasurit, Sofra Grup, Özüaydın, Cesan, Securitas ve Technogym’dir.