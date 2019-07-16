Borusan Otomotiv Motorsport, Hollanda’dan Puanla Döndü

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 European Series’i takip ettiği ikinci sezonda 5. ayak yarışları için Hollanda’nın Zandvoort Pisti’ndeydi. Bu yarışta BOM’u temsil edecek olan milli sporcular Levent Kocabıyık ve İbrahim Okyay, dar ve yokuşlu yapısı ile bilinen zorlu pistle ilk olarak geçtiğimiz Perşembe günü yapılan özet test seanslarında tanıştılar. Cuma günü değişken hava koşullarında yapılan serbest antrenman seanslarını verimli olarak kullanıp BMW M4 GT4 otomobilin değişik ayarlarını da deneyen ekip, Cumartesi yapılan sıralama turlarının sonucunda ilk yarışta 10. ve ikinci yarışta 7. olarak start almaya hak kazandı.

İlk yarışta iyi bir start alarak ilk turda 3 rakibini geride bırakan İbrahim Okyay, kalabalık pistte yaşadığı temas yüzünden pitten geçme cezası alarak zaman kaybetmiş olmasına rağmen, turkuaz otomobil kategorisinde 10. olarak finiş gördü ve takım değerli puanlar kazandı. Pazar günü gerçekleşen ve direksiyonda BOM pilotu Levent Kocabıyık’ın bulunduğu ikinci yarışın startında öndeki otomobillerin yaşadığı temas sebebiyle gerçekleşen kazaya turkuaz otomobil ile birlikte 7 otomobil karıştı ve Zandvoort yarışı takım için erken bitmiş oldu. Serinin son ayak yarışları Ağustos sonunda Nürburgring’de yapılacak.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit’tir.