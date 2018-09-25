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Bom e-team’in ikinci yarışı Brands Hatch’te gerçekleşti

Bom e-team’in ikinci yarışı Brands Hatch’te gerçekleşti

25 Eylül 2018 Salı 14:44
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Bom e-team’in ikinci yarışı Brands Hatch’te gerçekleşti


Borusan Otomotiv Motorsport’un yetenekli e-sporculara destek olmak için organize ettiği şampiyonanın ikinci yarışı gerçek pistleri aratmayan bir mücadeleye sahne oldu.

‘Sanaldan gerçeğe giden yol’ sloganı ile Borusan Otomotiv Motorsport tarafından organize edilen 6 yarışlık şampiyonanın ikinci ayağı 23 Eylül’de, sanal dünyanın en zorlu pistlerinden Brands Hatch’te gerçekleşti. Yoğun ilgi nedeniyle 3 seansta yapılan eleme turlarının ardından 23 e-sporcu yarışa çıkma hakkı kazandı. Gerçekleştirdikleri derecelerin saliseler ile ayrılması ve tüm katılımcıların sadece 3 saniye içinde yer alan zamanlar elde etmesi yarıştaki büyük çekişmenin en önemli göstergesi oldu.

Borusan Otomotiv Motorsport’un YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yarış, WTCC’nin ve MotoGP’nin Türkiye’deki sesi, duayen motor sporları spikeri Yiğit Top tarafından sunuldu. Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü İbrahim Okyay ve Formula 3 Türkiye Şampiyonu Ertan Nacaroğlu’nun yanı sıra; ünlü müzisyen ve rock gitaristi, deneyimli sanal otomobil yarışçısı Metin Türkcan da yorumları ile yarışa renk kattı.

Toplam 30 tur üzerinden gerçekleşen organizasyonda, başarılı pilotaj kadar sporcuların yaptıkları otomobil ayarları ve lastik seçimleri de sonuçlar üzerinde etkili oldu. İlk dört dereceyi elde eden e-sporcular, 23 Aralık tarihinde İstanbul Park sanal pistinde gerçekleşecek olan final yarışına isimlerini yazdırdılar ve BOM Akademi’den gerçek pistte Performans Sürüş Eğitimi alma hakkı kazandılar.

Bu heyecana ortak olmak isteyenler 14 Ekim tarihinde Nürburgring’de gerçekleşecek üçüncü eleme yarışı için www.bometeam.com adresinden ön kayıt yaptırabiliyor.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları, Shell, Borusan Lojistik, Glasurit, Sofra Grup, Özüaydın, Cesan, Securitas ve Technogym’dir.

E-TEAM YARIŞ TAKVİMİ

19 Ağustos 2018 Belçika / Spa Francorchamps

23 Eylül 2018 İngiltere / Brands Hatch

14 Ekim 2018Almanya / Nürburgring

11 Kasım 2018İtalya / Mugello

2 Aralık 2018İtalya / Monza

23 Aralık 2018Türkiye / İstanbul Park (Final Yarışı)

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