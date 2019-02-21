BMW Motorrad 5 yeni modeliyle Motobike İstanbul’a damga vurdu

2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açan BMW Motorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019’da yollarla buluşturacağı 5 yeni modelini ilk kez sergiledi. Avrupa’nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Türkiye’nin, motosiklet kullanımı konusunda büyük bir potansiyel barındırdığını söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, fuar açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Nüfusunun yüzde 23,7’si 15 yaş altında yer alan, ortalama yaşı 31,2 olan Türkiye, motosiklet sektörü için büyük bir gelecek vaat ediyor. Türkiye’de her yüz kişiden 4’ü motosiklet sahibi iken, iklim koşulları yönünden Türkiye ile benzerlik gösteren İtalya’da yüz kişi başına düşen motosiklet sayısının 14, İspanya’da ise 10 olduğu değerlendirildiğinde motosiklet pazarının büyümek için hala büyük potansiyel taşıdığını görüyoruz. BMW Motorrad olarak amacımız, 2019 yılında yollarla buluşturacağımız BMW R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT, F 850 GS ADV ve C 400 X modellerimizle pazar payımızı korumak.”

En yeni modeller sergileniyor

BMW Motorrad’ın bu yıl Türkiye’de yollarla buluşturacağı BMW R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT, F 850 GS ADV ve C 400 X modelleri fuarla birlikte ilk kez motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. BMW Motorrad’ın geçtiğimiz yılsonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS ile birlikte tüm ürün grupları fuarda sergileniyor.

Fuara özel fırsatlar

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen ve 100 binin üzerinde ziyaretçi hedefleyen Motobike Istanbul’un en dikkat çekici stantlarından birine ev sahipliği yapan BMW Motorrad, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 9’uncu holde motosiklet severleri ağırladı. Fuara özel olarak 2018 model yıllı BMW motosikletler için cazip fiyatlarla birlikte 1000 km bakım ve +1 yıl uzatılmış garanti hediyesi de sunan BMW Motorrad, 2019 model yeni BMWmodellerinde ise yine fuar dönemine, +1 yıl uzatılmış garanti hediye ediyor. Ayrıca Borusan Otomotiv Premium Finans’ın, 48 aya varan eşit taksit imkânı veya balon ödemeli 36 ay taksitlendirme seçenekleri gibi cazip satın alma koşulları da fuarla birlikte devreye alınıyor.

BMW Rider Butik ve BMW Rider Academy de fuarda

Yeni modellerin yanı sıra BMW Rider Butik bölümünün de yer aldığı BMW Motorrad standında, motosikletlere uygun aksesuarlar da fuara özel avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor. BMW Rider Academy de fuarda BMW Motorrad standındaki yerini aldı. BMWRider Academy’nin 2019 yılında gerçekleştireceği tur programları ve ileri seviye güvenli sürüş eğitimlerine kaydolma imkânı sunuluyor.

BMW R 1250 GS - R 1250 GS Adventure – R 1250 RT

Hacmi 1170 cc'den 1254 cc'ye çıkan motoru ile artık hem daha güçlü hem de daha ekonomik bir kullanım sunan BMW R 1250 GS, R 1250 GS Adventure ve R 1250 RTmodelleri, geliştirilen kullanım özellikleri ile de dikkat çekiyor. Yeni Shiftcam teknolojisi ile daha geniş bir güç yelpazesine sahip olacak motor, 136 beygir güç ve 143 Nm tork üretirken öncüsüne göre yüzde 4 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.

Her 3 modelde de Otomatik Stabilite Kontrolü (ASC) ve Yokuş Kalkış Desteği standart olarak sunulurken; BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure modellerinde ise Riding Mode Pro paketi Türkiye’de standart olarak satın alınabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Dynamic, Dynamic Pro, Enduro ve Enduro Pro modları arasında geçiş yapabiliyor. BMW Motorrad'ın Multi-Controller sistemini kullanan BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure aracın tüm fonksiyonlarını 6.5 inçlik renkli ekranda görebiliyor. Bu ekrana Bluetooth ile akıllı telefon da bağlanabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan Yeni Dinamik Fren Kontrol de (DBC) aracın acil durumlarda en güvenli şekilde fren yapmasını sağlıyor.

BMW F 850 GS Adventure

BMW’nin GS genlerini taşıyan atletik üyesi BMW F850 GS de daha maceracı bir görünüme sahip BMW F 850 GS Adventure modeli ile ilk kez Türk motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. Yeni geliştirilen 95 beygir gücündeki paralel ikiz motoru, 92 Nm tork değerine sahip. Yüksek performansına rağmen 100 km’de 4,1 litrelik tüketimi ile sunduğu performansa karşılık olukça ekonomik bir motosiklet olarak öne çıkan BMW F 850 GS, hem asfaltta hem de off-road’da ihtiyaç duyulan performansı sunmayı başarıyor.

Maceracı scooter BMW C 400 X

BMW'nin yeni premium orta sınıf scooter modeli olan C 400 X, şehir içinde pratik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olarak tasarlandı. Yeni geliştirilen tek silindirli 350 cc'lik motoru 33.5 beygir güç ve 34.9 Nm tork üretiyor. 'Otomatik Denge Kontrolü' ve ABS'nin standart olarak yer aldığı BMW C 400 X’te 6.5 inçlik renkli TFT gösterge paneli Türkiye’de standart olarak sunuluyor. Multi-Controller ile beraber gelen gösterge; telefon konuşması, müzik dinleme ve telefon navigasyonu gibi özelliklere sahip. Sele yüksekliği 775 mm olan BMW C 400 X’in ağırlığı ise sadece 204 kg.