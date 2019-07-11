BMW 8 serisi Gran Coupé 4 koltukta da spor otomobil keyfi sunuyor

BMW’nin yeni tasarım dilinin son temsilcilerinden biri olan BMW 8 Serisi Gran Coupé, dinamizm ve lüks konfor arasında sunduğu benzersiz denge ile dikkat çekiyor. Coupe versiyona göre 201 milimetre uzayan dingil mesafesi ile boyu 5.074 milimetre’ye kavuşan 8 Serisi Gran Coupe, 1.932 milimetre genişliğe ve 1401 milimetre yüksekliğe sahip. Arkaya doğru alçalan tavanı ve BMW’nin karakteristik omuz çizgisi ile oldukça sportif bir görüntü çizen BMW 8 Serisi Gran Coupé, segmentinde doğrudan iki kapılı bir spor otomobilden üretilen tek model olarak öne çıkıyor. BMW 8 Serisi Gran Coupé, şişkin çamurlukları ve yatay çizgileri ile arkadan da oldukça oturaklı ve dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Otomobilin arka kısmında yer alan ince LED stoplar da çamurluklara kadar uzanarak aracın geniş görünümüne katkı sağlıyor.

BMW 8 Serisi Coupé’ye göre uzayan boyutları sayesinde hem ön hem de arka kısımda oldukça geniş bir yaşam alanı sunan BMW 8 Serisi Gran Coupé, sportif ve lüks görünümünü iç mekânına da taşıyor. Sahip olduğu panoramik tavanı sayesinde iç mekânda oldukça ferah bir yaşam alanına sahip olan BMW 8 Serisi Gran Coupé, otomobil içerisindeki her koltukta spor otomobil hissini yaşatmayı başarıyor. Ön koltuklarda olduğu gibi yanal destekleri artırılan arka koltuklarda da yolculara sportif bir otomobilin içinde olduğu hissettiriliyor. BMW 8 Serisi Gran Coupé, 440 litrelik bagaj hacmiyle de uzun yolculuklar için ihtiyaç duyulacak yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor.

BMW 8 Serisi Gran Coupé tamamen kapalı zemini, aktif flap kontrolü, hava perdeleri ve hava kanalcıklı dış aynaları ile aerodinamik açıdan oldukça gelişmiş bir otomobil olarak geliştirildi. Otomobilin pek çok parçasında alüminyum kullanılarak toplam ağırlık azaltılırken; karbonfiberle güçlendirilmiş plastik aksamların da kullanılmasıyla aracın rijitliğinin de önemli ölçüde artırılması sağlandı. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan karbon fiber tavan sayesinde aracın ağırlık merkezi çok daha aşağı çekilerek sürüş performansı artırılabiliyor. Adaptif LED farların standart olarak yer aldığı BMW 8 Serisi Gran Coupé’de 600 metreye kadar aydınlatma sağlayan BMW Laserlight ise opsiyonel donanım kapsamında tercih edilebiliyor.

İçerisinde kontrol sistemleri ve bağlanabilirliğindeki en son yenilikleri de bulunduran Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé’nin karakteristik 4.4 litrelik 530 beygir ve 750 Nm torka sahip en güçlü versiyonu M850i xDrive, 0’dan 100’e 3.9 saniyede ulaşıyor. Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3 litrelik sıralı 6 silindirli motorla 0’dan 100’e 4.9 saniyede ulaşan 840i xDrive versiyonları ile otomobilseverlerin seçim yelpazesi genişletiyor. Otomobilin tüm motor seçeneklerinde 8 ileri Steptronic şanzıman standart olarak geliyor. BMW’nin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive ise 840i xDrive ve M850i xDrive modellerinde standart olarak yer alıyor.