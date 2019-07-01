Binlerce İstanbullu Klasik Araç Festivali’nde buluştu

TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 600’den fazla klasik otomobil, ticari araç ile motosiklet sergilendiği festivalde en hızlı, en yaşlı, en pahalı, en nadir bulunan araçlar büyük ilgi topladı. Hollywood ve Yeşilçam ünlülerinin otomobilleri de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ettiği yerlerden biri oldu.

Tayalı “Klasikleri Sevdirmek En Büyük Amacımız”

Festivali düzenleyen Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Genel Sekreteri İlker Tayalı, ziyaretçilerin ilgisinden çok memnun olduklarını belirterek “Yola çıkarken amacımız farkındalık yaratarak klasik araçlara karşı sevgiyi artırmaktı. Bunu başarma yolunda iki senedir büyük adımlarla ilerliyoruz. Her geçen yıl daha fazla klasik aracın katılımıyla kapsamımızı genişleterek çok daha fazla bir kitleye ulaşıyoruz” dedi.

“Federasyonumuzun amacı, tarihi değeri haiz antika eşya veya klasik, motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha da önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesine imkan vermek” diyen Tayalı “Daha da önemlisi bu tarihi taşıt mirasımızın korunması. Geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmaya, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdirmeye bunun ne kadar özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Tüm bunlarla da farkındalık yaratıp devlet nezdinde bu otomobillerin mevzuatlarıyla ilgili problemlerine çözümler bulabilmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Hollywood ve Yeşilçam da Festivaldeydi

2.Klasik Araç Festivalinde Hollywood ve Türk sinemasının ünlğlerinin kullandığı otomobiller ziyaretçilerin ilgi odağındaydı. Rock’n Roll’un efsanesi Elvis Presley’in 1954 model Cadillac marka otomobili ve sinemacı kimliği ile olduğu kadar hızlı yaşam tarzıyla da adından hala söz ettiren Marilyn Monroe’nun hayattayken kullandığı 1956 Model Ford Thunderbird’ü en nadide parçalar arasında yer aldı. Bunların yanında ayrıca; Steve McQueen’in 1960 Porsche 356’sı, Harry Potter’ın 1959 Ford Anglia’sı, Fenomen dizi Kara Şimşek’te kullanılan 1982 Pontiac

Transam’ı, seksenlerin unutulmaz televizyon dizisi Dallas’ta kullanılan 70’li yıllara ait Chevrolet pick-up, bir nesile ilham veren VW Herbie, efsane Aston Martin model otomobiller de festivalde yer alarak anıları yeniden canlandırdı.

Yeşilçam ünlülerinin kullandıkları otomobiller de ayrı bir bölümde yer aldı. Bunlar arasında; Türk sinemasında babacan tavırları, tatlı sert karakteri ile unutulmaz oyuncuları arasında kendine özel bir yer edinen Hulusi Kentmen’in yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline Convertible, “Şoför Nebahat” filminde usta oyuncu Fatma Girik’in, babası öldükten sonra şoförlük yapmak zorunda kalarak kullandığı 1952 model Plymouth Sedan marka araç da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Zeki Alasya’nın 1960 model Chevrolet Impala’sı, Müzeyyen Senar’ın sıfır olarak ilk satın aldığı ve uzun yıllar severek kullandığı 1970 Anadol’u, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i ve Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet Belair’i de ziyaretçileri Türk sinemasında bir yolculuğa çıkararak anıları canlandırdı. Festivale gelen ziyaretçiler bir de sürpriz yaşadılar. İlk Türk otomobili Devrim’in replikası sinema alanında sergilenirken, filmi de sürekli gösterimde oldu.

Festivaldeki “En Pahalı, En Yaşlı, En Hızlı Klasikler”

İkinci kez düzenlenen “Klasik Araç Festivali’’; zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini de otomobil severler ile buluşturdu. Festivalde 1934 model Rolls Royce 1 milyon dolarlık fiyatıyla en pahalı otomobil olarak dikkat çekerken, festivalin en hızlısı 300 km sürate ulaşabilen 1997 Ferrari F355 Spider oldu. En yaşlı otomobil olarak 1926 Ford Model T sergilenirken, çok nadir bulunan posta aracı 1929 Ford Model A40 Mail Truck da otomobil tutkunlarının göreceği ender araçlardan biri olarak ilgi topladı.