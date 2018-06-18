Bankacılık sektörü TOKKDER panelinde buluştu!

Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen 129 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER), periyodik olarak düzenlediği “Araç Kiralama Sektör Buluşmaları” büyük ilgi görmeye devam ediyor. Operasyonel kiralama, günlük kiralama ve paylaşım ekonomisi temelli ortak kiralama (Araç Paylaşımı) sektörleri ve dinamikleri hakkında sektör paydaşlarına bilgi vermek amacıyla düzenlenen buluşmaların son katılımcıları bankacılık sektörü temsilcileri oldu. Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen “Araç Kiralama Sektör Buluşmaları - Banka Paneli”ne yirmiyi aşkın bankadan yetmişten fazla üst düzey banka yöneticisi katılım gösterdi. Araç kiralama sektörünün dünyada ve ülkemizde gelişimi, dinamikleri, operasyonel kiralama şirketlerinde fonlama yapısı ve risk yönetimi konularında katılımcılara detaylı bilgilerin verildiği panelde PwC Türkiye şirket ortağı Didem Demer Kaya da “Denetim Şirketi Perspektifinden Operasyonel Kiralama Şirketleri” konulu bir sunum yaptı.



“KOBİ’lerin ilgisi artıyor, sektör Anadolu’ya yayılıyor!”

Konuşmasında, operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğünün 30 milyar TL’ye geldiğini belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektörün şu anda 365 bin adet civarında aracı yönettiğini belirtti. İnan Ekici, “Operasyonel kiralama alanında faaliyet gösteren firmalarımız Türkiye’de yılda ortalama 150 bin adet civarında araç alımı yapıyor. Bu çok ciddi bir pay, dolayısıyla sektörümüzün otomotiv sektörü için ana itici bir güç olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan sektörümüzün kat edeceği daha çok yol var. Özellikle son yıllarda operasyonel kiralamanın verimlilik adına işletmelere sunduğu birçok faydanın KOBİ’lerimiz tarafından da keşfedilmesiyle kiralama daha da yaygınlaşmaya başladı. Kısıtlı kaynakların verimli kullanılması günümüzde büyük önem taşıyor. Her ölçekte işletme, faaliyeti için gerekli olan araçları satın almak yerine artık kiralamayı tercih ediyor ve bu sayede öz kaynaklarını ana işini geliştirmek için kullanabiliyor. Sonuç olarak, gerek bireysel kiralamada gerekse operasyonel kiralamada önümüz oldukça açık” diye konuştu.

“Ticari araçların da kiralanması mümkün hale gelirse bundan ülke ekonomimiz büyük fayda sağlayacak.”

Ticari araçların kiralanmasının önündeki engellere de değinen İnan Ekici, “Sektörün bir numaralı sorunu ticari araç kiralanmasının önündeki engeldir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde, ticari araçların daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, ülkemizin kaynak kullanımına, otomotivde yerli üretimin ağırlıklı payı ticari araç olması nedeni ile yerli üretimin desteklenmesine, işletmelerin kaynaklarını verimli yönetmesine, böylelikle hem ülkenin kalkınma hızına hem de sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır.” dedi.

“İkinci elde öncelikli tercih kiralamadan dönen araçlar!”

TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Oktay ise Türkiye’deki ikinci el araç pazarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkay Oktay, “Geçmişte kiralamadan dönen araçlara ikinci el pazarında negatif yaklaşılırdı. Ancak son dönemde, araçlarımızın tüm ekspertiz, bakım ve hasar bilgilerini şeffaf bir şekilde alıcının önüne koymamız güven unsuru oldu. Şu anda sektörümüz tarafından satışa çıkarılan ikinci el araçlar, piyasadaki araçlara göre büyük ilgi görüyor. Türkiye’de ikinci el araç pazarı her geçen gün üzerine koyarak büyüyor. 2016 yılında ülkemizde 757 bin adet yeni otomobil satılmış, aynı yıl ikinci elde 4.7 milyon ikinci el aracın satışı yapılmış. Yani her satılan yeni araca karşılık 6.2 ikinci el araç el değiştirmiş. 2017 yılında bu rakam 7.2’ye, 2018’in birinci çeyreğinde ise 8.2’ye yükseldi. Dolayısıyla ikinci elde kesinlikle bir likidite sıkıntısı yaşanmayacağına ve ikinci el pazarının her geçen yıl artarak büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

