BAKAN ÖZLÜ OTOMOTİVCİLERİ FİLYOS’TA YATIRIMA ÇAĞIRDI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından cari açığın düşürülmesi ve katma değerin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Otomotiv Çalıştayı”, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in katılımı ile gerçekleştirildi. Odakule binasında düzenlenen çalıştayda Türkiye ihracatının lider sektörü otomotivde yerli ara malı üretiminin geliştirilmesi ve bu yönde yatırımların artırılması konuları görüşüldü.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, otomotiv sektörünün yüksek üretim performansının gıptayla bakılan başarı hikayeleri sergilediğini, bu noktaya da zorluklar karşısında yılmayan kararlı çabalarla ulaşıldığını söyledi.

1960’lı yıllarda otomotiv sektörünün temellerinin yüzde 100 iç piyasaya odaklı atıldığını ancak o yıllarda otomotiv sanayinin neredeyse yüzde 100’ünün ithalata dayandığını vurgulayan Bahçıvan, “Bugün otomotiv sektörü, Türkiye ihracatının yüzde 12’den fazlasını yapan lokomotif bir sektör konumunda. Bu durum, Türk sanayicisinin hangi koşullarda neler yapabileceğinin açık bir göstergesidir” dedi.



“Ara malı ithalatını azaltmalıyız”



Türkiye’nin bazı modellerde dünyadaki tek üretim ve ihracat üssü olarak belirlenmesini sağlayan otomotiv devlerinin Türkiye’nin geleceğine yönelik güvenlerinin eksilmeden devam ettiğini ifade eden Bahçıvan, “Ne yazık ki ara malı ithalatında otomotiv sektörü, önde gelen sektörlerden biri. Cari açığı azaltmak istiyorsak, sanayide daha fazla katma değer üretmeyi hedefliyorsak, ara malı ithalatının azaltılmasına öncülük etmek zorundayız. Bu konuda en büyük görev otomotiv sanayicilerine düşüyor. Daha fazla Ar-Ge çalışması yapmalıyız. Kaliteli istihdam için eğitime daha fazla kaynak ayırmalıyız” diye konuştu.



Filyos Endüstri Bölgesi tam otomotivcilere göre



‘Otomotiv Çalıştayı’nın açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, yerli otomobil çalışmaları hakkında sorulan bir soruya, yer, yatırım miktarı ve yaratılacak istihdam konularının bir buçuk yıl içinde netleşeceğini söyledi.

Otomotivde küresel oyuncu olma hedefinin önemli adımlarından birinin de kuşkusuz yerli marka otomobil projesi olduğuna değinen Özlü, “Türkiye’de üretim yapan Türkiye’de istihdam oluşturan ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan her üretim bandı bizim için yerlidir. Sizlerin de gayretleri sonucunda otomotiv de kat ettiğimiz mesafe bizim için motivasyon sebebidir. Türkiye de üreten Türkiye’de üretilen her girişimcinin başımızın üzerinde yeri vardır. Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Filyos’ta bir sanayi alanı inşa etmeyi planlıyoruz. Burayı sizlerin ilgisine sunuyor ve yatırım alanı olarak düşünmenizi öneriyorum” diye konuştu.



“Yerli otomobil küresel anlamda karşılığını alacak”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de “Bu çalıştayın 2 temel amacı var. Birinci amaç otomobil sanayisi Türkiye’nin göz bebeğidir. Görüyoruz ki otomotiv sektöründe dünya çok büyük bir değişimin içinde. Bu çalıştay ile sektörü daha da nasıl ileriye taşımayı hedefliyoruz. Türkiye artık üretim yanlısı kapsayıcı bir büyümeyi ele alacak. Yerli otomobil çalışması ciddi bir çalışmadır ve küresel anlamda da karşılığını alacaktır. İkinci amaç ise, ara malı ithalatının azaltılmasıdır. Türkiye’nin gereksiz ara malı ithalatına son vermesi oldukça önem taşıyor” dedi.