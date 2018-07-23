Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili: NISSAN LEAF

Yeni NISSAN LEAF, 2018 yılının ilk yarısında Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı oldu. Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 18 bin adedin üzerinde yeni NISSAN LEAF satışı gerçekleşirken, satışa sunulduğu Ekim 2017 tarihinden bu yana 37 binin üzerinde Avrupalı, tercihini NISSAN LEAF’ten yana kullandı.

Çevresel performansı, dinamik dış tasarımı ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken tamamen elektrikli yeni NISSAN LEAF, 40 kw/saatlik bataryasıyla Avrupa’nın yeni WLTP emisyonları ve ekonomi standardına göre 270 kilometrelik menzil sunuyor.

Aynı zamanda dünyanın en çok satan elektrikli aracı unvanını taşıyan NISSAN LEAF, satışa sunulduğu günden bu yana birçok ödül kazandı. New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ‘2018 Dünya Yeşil Otomobil’ ödülünü kazanan yeni NISSAN LEAF ayrıca, hem Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı EuroNCAP, hem de Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı tarafından 5 Yıldız ile değerlendirildi.

Yeni LEAF, NISSAN Intelligent Mobility vizyonunun amiral gemisi olarak; enerji, sürüş ve sosyal hayatla entegrasyon konularında NISSAN’ın öncü modeli konumunda. NISSAN Intelligent Mobility; müşteriler arasında oldukça popüler olan NISSAN ProPILOT, ProPILOT Park ve e-Pedal gibi yenilikçi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bugüne kadar yeni LEAF müşterilerinin yüzde 72'si isteğe bağlı olarak sunulan ProPILOT yarı otonom sürüş sistemini seçti.

Bu yılın ilk altı ayında NISSAN LEAF'e olan yoğun talep, modelin dünyanın en çok satan elektrikli otomobili statüsünü daha da güçlendirdi. İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen NISSAN LEAF, o tarihten bu yana 340 binden fazla kişi tarafından satın alınırken, kısa bir süre önce de Avrupa’da 100 bin satış adedine ulaşmıştı.