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Avek Otomotiv’den sıfır atık projesine büyük destek

2005 yılından bu yana müşteri odaklı yönetim anlayışı ile otomotiv sektöründe önemli bir yer edinen Avek Otomotiv, müşteri istek ve beklentilerini karşılamak için gösterdiği özeni doğanın korunmasına için de gösteriyor.

Avek Otomotiv’den sıfır atık projesine büyük destek

2005 yılından bu yana müşteri odaklı yönetim anlayışı ile otomotiv sektöründe önemli bir yer edinen Avek Otomotiv, müşteri istek ve beklentilerini karşılamak için gösterdiği özeni doğanın korunmasına için de gösteriyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:00
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Avek Otomotiv’den sıfır atık projesine büyük destek

Güçlü bir marka olmak için sadece müşterilere kaliteli bir hizmet sunmanın yeterli olmadığı günümüzde markalar, yaşadığımız çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda da çok ciddi çalışmaları iş süreçlerine ekliyor. Bu bilinçle hareket eden Avek Otomotiv, kurulduğu günden bu yana servis işlemleri sonucunda ortaya çıkan çeşitli katı ve sıvı atıkları geri dönüşüme kazandırmak ve bertaraf etmek için bünyesinde biriktirerek lisanslı ve resmi kuruluşlara teslim ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında ilgili derneklerle iş birliği yapan Avek Otomotiv, sıfır atık projesine desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Avek Otomotiv’in servis işlemleri sırasında sıvı motor, şanzıman, yağlama ve benzeri yağlar düzenli olarak PETDER derneğine teslim ediliyor. Bu kapsamda bünyesinde 2017 yılında toplamda113.000 litre, 2007 yılından bu yana ise 668.000 litre sıvı atık PETDER’e teslim edilmiştir. 

Otomobillerden ortaya çıkan katı atık olarak sınıflandırılan, kullanım ömrünü tamamlamış akü, filtre, floresan, sprey kutusu, ambalaj, cam vb. gibi atıklar ise VEBSAN’a teslim edilmektedir. VEBSAN’a 2017 yılında 56 ton, 2011 yılından bu yana ise toplam 132 ton katı atık teslim edilmiştir. Kullanım ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri ise LASDER’e teslim edilmekte olup 2011 yılından bu yana toplamda 10.000 adet otomobil lastiği geri dönüşüme kazandırılmıştır. 
 

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