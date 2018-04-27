AUTO KİNG, İSTANBUL’DAKİ SERVİS AĞINI BÜYÜTÜYOR

120 bin m2 üzerinde kapalı alan ve yüksek teknoloji ile donatılmış servis merkezleriyle, Türkiye, Rusya, Kıbrıs ve Yunanistan’da hizmet veren Auto King, İstanbul Beylikdüzü’nde açtığı yeni şubesiyle birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin yetkili servisi Auto King, yatırımlarında hız kesmeden, franchise ağını genişletmeye devam ediyor. Auto King, bu yatırımları kapsamında yeni şubesi Beylikdüzü Servis Merkezi’ni açtı. Açılışa; Auto King üst yönetimi, sigorta acenteleri, experler ve sigorta şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Auto King CEO’su M. Ayhan Dayoğlu Beylikdüzü servis merkezinin açılış konuşmasında; “Türkiye’nin Yetkili Servisi” sloganı ile yola çıktığımız bu yeni dönemde, hızlı ama bir o kadar da sağlıklı bir büyüme trendine giren Auto King ailesi, arasına katılan yeni üyeleri ile her geçen gün, tüketicisine biraz daha yaklaşıyor, biraz daha güçleniyor. Yeni iş ortağımız Beylikdüzü Servis Merkezi’nin; kaliteli ve uygun fiyatlı parça ve işçilik anlayışı ile gelen talepleri müşteri memnuniyetinden de taviz vermeden, hızla ve sistematik olarak karşılayacağına olan inancım tamdır” dedi. Dayoğlu önceliği İstanbul’a verdiklerini, hedeflerinin bu yıl içerisinde İstanbul’da yetkili servislerin ve sanayi sitelerinin olduğu bölgelerde 6 mobil parça onarım servisi açarken, mini onarım ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıp İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen araç sahiplerine hizmet edecek 6 tane de ekspres mini onarım ve bakım servisi açmak olduğunu ifade etti. İstanbul’daki bu yatırım için, Beylikdüzü servis merkezine ve çalışanlarına teşekkür etti. Auto King CEO’su Ayhan Dayoğlu sözlerini “Müşteri memnuniyetini daha da arttıracak projelere de hız veriyoruz. Zira müşterimizin beklentileri her gün biraz daha yükseliyor. Müşterilerimiz, bir kahve zincirinde gördüğü uygulamayı bir hasar onarım servis zincirinde de görmek istiyor. Yenilenmeyi desteklemek için başlattığımız durum değerlendirmesini kısa süre önce tamamladık. Auto King Franchise sistemine dâhil olan servislerin standartlarını tekrar tekrar gözden geçirdik. Standartların arzu ettiğimiz seviyenin üzerine taşınması için ön çalışmalarımızı yaptık, gelişim planlarını hazırladık. Beylikdüzü servis merkezimiz bunlara en iyi örneklerden biri” diyerek tamamladı.

Arkasına aldığı güçlü sermaye desteği, yetki ve sorumluluklar ile hızlı büyüme hamlesini başlatan Auto King, tamamen kurumsal ve profesyonel çalışanları ile geleceğin satış sonrasını bugünden şekillendiriyor. Geniş servis ağı ve dünyaca kabul görmüş tedarikçi ve iş ortaklarıyla birlikte başta tüketicileri olmak üzere, sigorta ve filo sektörlerine yüksek kaliteli, güvenilir, uygun fiyatlı, hızlı ve şeffaf hizmetler sunmayı hedefleyen Auto King, bu yıldan itibaren servislerini Ekspres mini onarım ve bakım servisleri, Hasar onarım servisleri ve Mobil parça onarım servisleri olmak üzere üç ana kategoriye ayırarak yönetecek.