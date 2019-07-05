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AUTO KING, Bereket Sigorta ile el sıkıştı

3 milyonu aşkın araç sahibine kasko poliçesi kapsamında mini onarım teminatı sunan Türkiye’nin lider oto bakım ve onarım markası olan Auto King, Bereket Sigorta ile çalışmaya başladı. Hali hazırda 18 sigorta şirketi ile işbirliği halinde bulunan Auto King, 1 Temmuz itibariyle Bereket Sigorta müşterilerine de “mini onarım hizmeti” sunmaya başladı.

AUTO KING, Bereket Sigorta ile el sıkıştı

3 milyonu aşkın araç sahibine kasko poliçesi kapsamında mini onarım teminatı sunan Türkiye’nin lider oto bakım ve onarım markası olan Auto King, Bereket Sigorta ile çalışmaya başladı. Hali hazırda 18 sigorta şirketi ile işbirliği halinde bulunan Auto King, 1 Temmuz itibariyle Bereket Sigorta müşterilerine de “mini onarım hizmeti” sunmaya başladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:51
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AUTO KING, Bereket Sigorta ile el sıkıştı

Bereket Sigorta, “Mini Onarım” hizmeti kapsamında Türkiye’nin lider oto bakım ve onarım markası Auto King ile çalışmaya başladı. Böylece Auto King çalıştığı sigorta şirketi sayısını 19’a çıkarırken, Bereket Sigorta müşterileri sahip oldukları kasko poliçeleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle “Mini Onarım Hizmeti”  almaya başladı.

Çalıştığı sigorta şirket sayısını 19’dan 23 çıkarmak istiyor

İşbirliği kapsamında açıklamada bulunan Auto King Pazarlama Direktörü Erkan Kıraç, “3 milyon sigorta poliçesinde Auto King Mini Onarım teminatı bulunmaktadır.  Sigorta şirketleri kanalındaki büyümemiz hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyor. Türkiye’nin önemli şirketlerinden Bereket Sigorta ile çalışmaya başlamamız bu açıdan çok anlamlı. İşbirliğinden oldukça mutluyuz. Hali hazırda 18 sigorta şirketi ve müşterisine mini onarım hizmeti sunuyoruz. Bu rakamı yıl sonunda şirket bazında 23’e çıkarmak ve üstün hizmet anlayışımızla daha fazla insanı buluşturmak istiyoruz.” diye konuştu.

Bereket Sigorta, 160 bin adet Kasko üretimi olan ve bireysel acentelerin dışında, Türkiye Finans Katılım, Albaraka Türk Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Anadolubank, PTT Bank ve İller Bankası ile de çalışıyor. Kıraç, “Güçlü hizmet ağımızla gelecek yıllarda da yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla sigorta sektörüne ve değerli müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.

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