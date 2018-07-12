Aston Martin’in en ateşlisi ‘Dbs Superleggera’ sahneye çıktı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, asfaltlar yeni efendisi 2019 model DBS Superleggera’yı tanıttı. Çift renk kullanımı, aracın çok daha dinamik bir görünüme sahip olmasını sağlarken, oval tasarımın keskin çizgiler ile birleşmesi, DBS Superleggera’yı alışık olunan dışında çok daha agresif bir görüntüye kavuşturdu. Twin turbo beslemeli 5.2 litrelik V12 motoru bulunan DBS Superleggera, 715 beygirlik bir güce ve 900 Nm torka sahip. 8 ileri tam otomatik şanzımana sahip olan araç, 0’dan 100 km/s hıza 3.4 saniyede, 0’dan 160 km/s hıza ise 6.4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 339 kilometre.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Aston Martin, DBS Superleggera ile V12 motorun egzoz sistemini de güncellemiş durumda. Dört çıkışlı yeni egzoz sistemi, gazın dışarıya daha iyi atılmasını sağlarken çıkardığı sesle de dosta güven düşmana korku salıyor. Ayrıca egzoz valfi de değiştirilen sürüş moduna göre açılıp kapanabiliyor. DBS Superleggera’nın GT, Sport ve Sport Plus adında üç farklı modu bulunuyor. Aracın alüminyum şasisi, DBS Superleggera’nın çok daha hafif ve güçlü olmasını sağlarken, güçlendirilmiş olan çift salıncaklı çoklu bağlantılı süspansiyon sistemi, aracın yol tutuşunu ve zemin geri bildirimlerini çok daha iyi hale getiriyor.

‘UNUTULMAZ SÜRÜŞ DENEYİMİ'

DBS Superleggera’da Standart donanımda deri döşeme, anahtarsız giriş, anahtarsız motor çalıştırma, lastik basıncı izleme sistemi ve park yardımı ile 360 derecelik bir kamera dahil olmak üzere bir çok ekstra yer alıyor. Elbette bilgi eğlence sistemi, navigasyon, Bluetooth, telefon hattı, iPod, iPhone ve USB çalma özellikleri de bulunuyor. Şirketin “Unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatmak için tasarlandı” dediği yeni amiral gemisi, şimdiden global çapta tüm gözleri üzerine çekmiş durumda.

Aston Martin Türkiye distribütörü olan D&D Motorlu Araçlar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya “İngiliz devi Aston Martin’in Türkiye satış ve servis operasyonlarını büyük bir başarı ile devam ettiriyoruz. Tüm Aston Martin modelleri Türk otomobil tutkunları tarafından heyecan ile bekleniyor ve karşılanıyor. DBS Superleggera ile Aston Martin satış grafiğinde önemli yer tutacak bir model olarak öne çıkıyor. Yılsonu olmadan Türkiye’deki showroomlarımızda yerini almasını planlıyoruz” dedi.