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Aston Martin Türkiye Dubai ile yarışıyor

Aston Martin Türkiye satışları kasım ayı kasım ayı sonu itibariyle 15 adedi buldu. Yıl sonunda 18 adetlik satış rakamını görmeyi hedeflediklerini söyleyen D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya “Bölgemizde Dubai’nin ardından en fazla satış Türkiye’de yapılıyor. Otomotiv satışlarının bıçak gibi kesildiği bu dönemde yakalanan rakamları başarı olarak görüyoruz” dedi.

Aston Martin Türkiye Dubai ile yarışıyor

Aston Martin Türkiye satışları kasım ayı kasım ayı sonu itibariyle 15 adedi buldu. Yıl sonunda 18 adetlik satış rakamını görmeyi hedeflediklerini söyleyen D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya “Bölgemizde Dubai’nin ardından en fazla satış Türkiye’de yapılıyor. Otomotiv satışlarının bıçak gibi kesildiği bu dönemde yakalanan rakamları başarı olarak görüyoruz” dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:26
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Aston Martin Türkiye Dubai ile yarışıyor

Aston Martin Türkiye satışları kasım ayı kasım ayı sonu itibariyle 15 adedi buldu. Yıl sonunda 18 adetlik satış rakamını görmeyi hedeflediklerini söyleyen D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya “Bölgemizde Dubai’nin ardından en fazla satış Türkiye’de yapılıyor. Otomotiv satışlarının bıçak gibi kesildiği bu dönemde yakalanan rakamları başarı olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye distribütörlüğünü D&D Motorlu Araçlar A.Ş'nin yaptığı İngiliz otomotiv devi Aston Martin, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. Otomotiv satışlarında yaşanan sert düşüşe rağmen, kasım ayı sonunda 15 adetlik satış rakamını yakalayan marka, yıl sonunda 18 adet satışı yakalayarak hedefini tutturmayı planlıyor.

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya yaptığı açıklamada “Lüks otomobil satışları dahil, sektörün genelinde ciddi oranda daralma yaşanıyor. Buna rağmen yıl sonunda 18 adetlik satış rakamını yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi. Türkiye’nin bölgesinde Dubai’den sonra en fazla Aston Martin satan ülke olduğunu söyleyen Kaya “Global taraf Türkiye pazarından oldukça memnun. Son 5 yılda yakaladığımız satış performansı, takdir ediliyor” açıklaması yaptı.

‘KUR ARTIŞI ETKİLEDİ’

2019 yılında da 20 adetlik bir hedef koyduklarını ifade eden Kaya “Kendi segmentimize baktığımızda, rakip markalardan ayrıştığımızı görüyoruz. Yaptığımız 36 ay ‘0’ faiz kampanyası satışlarımıza olumlu yansıdı. Kur artışı nedeniyle satışların kesildiği dönemde böyle bir kampanyaya çıktık. İlgi de gördü. 2019 yılına dengeli ve yakalanabilir bir hedef koyduk” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Aston MartinTürkiyeDubai
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