Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96319
ALTIN
206.283
DOLAR
5.2906
STERLİN
6.8296
EURO
6.1363

Aston Martin'den 36 vadeye '0' faiz kampanyası

Aston Martin Türkiye, tüm 'sıfır' ve 'ikinci el' modelleri için 24/36 ay vadeye '0' faiz kampanyası başlattı. Herhangi bir banka kredisi kullanmadan alınacak olan krediyi, D&D Motorlu Araçlar A.Ş güvencesi ile Aston Martin Lagonda finanse edecek.

Aston Martin'den 36 vadeye '0' faiz kampanyası

Aston Martin Türkiye, tüm 'sıfır' ve 'ikinci el' modelleri için 24/36 ay vadeye '0' faiz kampanyası başlattı. Herhangi bir banka kredisi kullanmadan alınacak olan krediyi, D&D Motorlu Araçlar A.Ş güvencesi ile Aston Martin Lagonda finanse edecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:50
6762 Okunma
Aston Martin'den 36 vadeye '0' faiz kampanyası

Türkiye distribütörlüğünü D&D Motorlu Araçlar A.Ş'nin yaptığı İngiliz otomotiv devi Aston Martin, yeni bir kampanyaya imza atıyor. Bu kapsamda 'sıfır' ve 'ikinci el' tüm Aston Martin modellerine, 24 veya 36 ay '0' faiz taksitle sahip olmak mümkün olacak. Kampanya kapsamında finansman desteği D&D Motorlu Araçlar A.Ş. güvencesi ile Aston Martin Lagonda tarafından sağlanacak. Marka, yeni başlattığı ve büyük ilgi görmesi beklenen '0' faiz kampanyası ile Türkiye pazarında satışlarını daha da artırmayı planlıyor.

"PAZAR PAYIMIZ ARTACAK"

D&D Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, otomotiv piyasasında yaşanan durgunluk ve döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle bu kampanyaya start verdiklerini belirtti. Aston Martin'in global tarafından çok büyük destek aldıklarını belirten Kaya "Aston Martin Lagonda, Türkiye'deki satışlardan çok memnun. Ancak son dönemde döviz kurunda yaşanan yükseliş, bir nebze pazarın frene basmasına neden oldu. Global taraftan böyle bir kampanya teklifi aldık ve uygulamaya geçirdik. Hedefimiz pazar payımızı artırmak ve bölgesinde örnek olarak gösterilen Türkiye pazarının güçlü konumunu korumak" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURSA’NIN İKİ DEVİNDEN 3 YILLIK İŞBİRLİĞİ!
BURSA’NIN İKİ DEVİNDEN 3 YILLIK İŞBİRLİĞİ!
Elektrikli Karsan Jest’e BMW’den tam not!
Elektrikli Karsan Jest’e BMW’den tam not!
Yeni Ford Focus’a Euroncap’ten 5 yıldız
Yeni Ford Focus’a Euroncap’ten 5 yıldız
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim