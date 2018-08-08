Aston Martin'den 36 vadeye '0' faiz kampanyası

Türkiye distribütörlüğünü D&D Motorlu Araçlar A.Ş'nin yaptığı İngiliz otomotiv devi Aston Martin, yeni bir kampanyaya imza atıyor. Bu kapsamda 'sıfır' ve 'ikinci el' tüm Aston Martin modellerine, 24 veya 36 ay '0' faiz taksitle sahip olmak mümkün olacak. Kampanya kapsamında finansman desteği D&D Motorlu Araçlar A.Ş. güvencesi ile Aston Martin Lagonda tarafından sağlanacak. Marka, yeni başlattığı ve büyük ilgi görmesi beklenen '0' faiz kampanyası ile Türkiye pazarında satışlarını daha da artırmayı planlıyor.

"PAZAR PAYIMIZ ARTACAK"

D&D Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, otomotiv piyasasında yaşanan durgunluk ve döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle bu kampanyaya start verdiklerini belirtti. Aston Martin'in global tarafından çok büyük destek aldıklarını belirten Kaya "Aston Martin Lagonda, Türkiye'deki satışlardan çok memnun. Ancak son dönemde döviz kurunda yaşanan yükseliş, bir nebze pazarın frene basmasına neden oldu. Global taraftan böyle bir kampanya teklifi aldık ve uygulamaya geçirdik. Hedefimiz pazar payımızı artırmak ve bölgesinde örnek olarak gösterilen Türkiye pazarının güçlü konumunu korumak" dedi.