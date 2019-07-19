Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
101849
ALTIN
259.080
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0703
EURO
6.3235

ASF Otomotiv, “Fortune 500” başarısını sürdürüyor

Türkiye otomotiv sektörünün önemli markalarından ASF Otomotiv, en başarılı şirketlerin yer aldığı Fortune 500 listesine beşinci kez girdi.

ASF Otomotiv, “Fortune 500” başarısını sürdürüyor

Türkiye otomotiv sektörünün önemli markalarından ASF Otomotiv, en başarılı şirketlerin yer aldığı Fortune 500 listesine beşinci kez girdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:00
1253 Okunma
ASF Otomotiv, “Fortune 500” başarısını sürdürüyor

Fortune Türkiye dergisinin 2009 yılından bu yana düzenlediği “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının sonuçları açıklandı. ASF Otomotiv, ilk kez 2014 yılında girdiği ve o yıldan beri aralıksız olarak yer aldığı şirket cirolarına göre yapılan Fortune 500 listesinde 2018 yılında 356. sırada yer bularak rekorunu yeniledi.

İstanbul’un en yüksek ciro yapan 184. şirketi

Renault, Dacia, Ford ve FIAT gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki yetkili satıcılıklarının yanı sıra Avrupa’nın dev kiralama şirketlerinden Europcar ve Interrent’in Türkiye’deki operasyonlarını yürüten ASF Otomotiv, listedeki İstanbul içi şirketler kategorisinde ise 184’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin en çok satış yapan yetkili bayisi

Son 10 yılda 125 bin adetlik araç satış rakamına ulaşan ASF Otomotiv, 450 bin araca ise servis hizmeti sağlayarak kendi tarihinin en yüksek performansını elde etmişti. Şirket ulaştığı satış rakamlarıyla son 10 yılda en çok satış yapan yetkili bayii unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor.

Fidan: Hedefimiz istikrarlı büyüme

Otomotiv sektöründe son yıllarda yaşanan ÖTV artışları ve kurlardaki sert yükselişlerden kaynaklanan daralmaya rağmen istikrarlı olarak büyümeye devam ettiklerinin belirten ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan: “Otomotiv sektörünün genel gidişatından firma olarak biz de etkilendik. Ancak, ASF Otomotiv 2018 senesini 770 milyon TL ciro ile kapattı. Mevcut koşullarda bu rakama ulaşmanın da büyük bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca rekabette öne çıkmak için teknolojinin sağladığı ayrıcalıkları en iyi şekilde kullanarak, müşteri beklentilerini en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Tüm iş ortaklarımıza ve tabii ki bu başarının mimarı olan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 19.07.2019 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Unimog “Yılın Off-Road Aracı” seçildi
Unimog “Yılın Off-Road Aracı” seçildi
Ford, emojilere “Pick-up” emojisini ekletecek
Ford, emojilere “Pick-up” emojisini ekletecek
Volkswagen ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı
Volkswagen ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim