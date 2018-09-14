Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96075
ALTIN
236.052
DOLAR
6.0661
STERLİN
7.9878
EURO
7.1057
banner287

Artan Risk, Captive Sigorta şirketlerine olan talebi patlattı!

Artan Risk, Captive Sigorta şirketlerine olan talebi patlattı!

14 Eylül 2018 Cuma 10:44
4422 Okunma
Artan Risk, Captive Sigorta şirketlerine olan talebi patlattı!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın 1.100 adet captive sigorta kuruluşunu inceleyerek hazırladığı “Marsh 2018 Captive Landscape Raporu”na göre, sigorta şirketlerinin artan riskler için captive sigorta şirketlerine olan talepleri katlanarak artıyor. Marsh'ın yönettiği captive sigorta kuruluşları arasında siber sorumluluk risklerini üstlenen kuruluşlarının sayısındaki büyüme, 2012'den 2017 yılına kadar %240 olurken aynı dönem içinde, birden fazla coğrafyada çalışanlara sunulan yan hakları sigortalayan captive sigorta kuruluşlarının sayısı ise %550 oranında arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Marsh Captive Solutions Birimi Başkanı Ellen Charnley, “Küresel risk ortamı daha karmaşık hale geldikçe, kuruluşlar kendi kurumsal hedeflerine ulaşmalarına, fiyatlarda görülen dalgalanmaları azaltmalarına, insan sermayesini korumalarına ve finansal istikrarlılığı artırmalarına yardım etmeleri için daha fazla captive sigorta kuruluşu kullanıyor. Bu büyümenin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Risk yöneticilerinin, kendi kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı riskleri finanse etmek için kullandığı captive sigorta kuruluşlarına olan talep hızla artıyor. Marsh’ın Captive Solutions birimi tarafından 1.100 adet captive sigorta kuruluşu incelenerek hazırlanan 2018 Captive Landscape Raporu’na göre, 2012-2017 yılları arasında Marsh’ın yönettiği siber sorumluluk risklerini üstlenen captive sigorta kuruluşu sayısındaki artış %240 olarak gerçekleşirken, çalışanlara sunulan yan hakları sigortalayan captive sigorta kuruluşu sayısı %550, terörizm teminatlarını sunan captive sigorta kuruluşu sayısı da %83 arttı.   

Kuruluş sayısında artış sürüyor

Rapora göre araştırmaya katılan captive sigorta kuruluşu sahiplerinin %60’ı, ana şirketin bizzat üstlenmeye karar verdiği riskleri sigortalamak ve bunların %42'si ise reasürans piyasasına erişim sağlamak için captive sigorta kuruluşlarını kullanıyor. Raporda 2012 yılından bu yana Asya-Pasifik Bölgesi’nde captive sigorta kuruluşlarının sayısında yıldan yıla güçlü bir büyüme kaydettiği belirtiliyor. Geçen yıl Asya-Pasifik Bölgesi’nde Marsh’ın yönettiği captive sigorta kuruluşlarının sayısında %24'lük bir artış kaydedilirken, bunların büyük ölçüde Japonya, Çin, Hong Kong ve Singapur’da yerleşik olan kendi ana şirketleri tarafından yönlendirildiği belirtiliyor.  

“Talepteki artış sürecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Marsh Captive Solutions Birimi Başkanı Ellen Charnley, “Küresel risk ortamı daha karmaşık hale geldikçe, kuruluşlar kendi kurumsal hedeflerine ulaşmalarına, fiyatlarda görülen dalgalanmaları azaltmalarına, insan sermayesini korumalarına ve finansal istikrarlılığı artırmalarına yardım etmeleri için daha fazla captive sigorta kuruluşu kullanıyor. Captive sigorta kuruluşları, siber riskler, terörizm ve personel yan hakları gibi gelişen ve yüksek hasara yol açabilecek risklerin finansmanında rakipsiz bir esneklik sunuyor. Bu büyümenin devam etmesini bekliyoruz, zira daha fazla sayıda kuruluş, kendi risk yönetim stratejilerinin temeline captive sigorta kuruluşlarını yerleştirmenin yeni inovatif yöntemlerini benimsiyor” diye konuştu. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk Haftalık Otobüs Teslimatlarını gerçekleştirdi
Mercedes-Benz Türk Haftalık Otobüs Teslimatlarını gerçekleştirdi
Avek Otomotiv’den sıfır atık projesine büyük destek
Avek Otomotiv’den sıfır atık projesine büyük destek
Citroen'den Eylül ayı kampanyası
Citroen'den Eylül ayı kampanyası
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim