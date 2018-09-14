Artan Risk, Captive Sigorta şirketlerine olan talebi patlattı!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın 1.100 adet captive sigorta kuruluşunu inceleyerek hazırladığı “Marsh 2018 Captive Landscape Raporu”na göre, sigorta şirketlerinin artan riskler için captive sigorta şirketlerine olan talepleri katlanarak artıyor. Marsh'ın yönettiği captive sigorta kuruluşları arasında siber sorumluluk risklerini üstlenen kuruluşlarının sayısındaki büyüme, 2012'den 2017 yılına kadar %240 olurken aynı dönem içinde, birden fazla coğrafyada çalışanlara sunulan yan hakları sigortalayan captive sigorta kuruluşlarının sayısı ise %550 oranında arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Marsh Captive Solutions Birimi Başkanı Ellen Charnley, “Küresel risk ortamı daha karmaşık hale geldikçe, kuruluşlar kendi kurumsal hedeflerine ulaşmalarına, fiyatlarda görülen dalgalanmaları azaltmalarına, insan sermayesini korumalarına ve finansal istikrarlılığı artırmalarına yardım etmeleri için daha fazla captive sigorta kuruluşu kullanıyor. Bu büyümenin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Risk yöneticilerinin, kendi kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı riskleri finanse etmek için kullandığı captive sigorta kuruluşlarına olan talep hızla artıyor. Marsh’ın Captive Solutions birimi tarafından 1.100 adet captive sigorta kuruluşu incelenerek hazırlanan 2018 Captive Landscape Raporu’na göre, 2012-2017 yılları arasında Marsh’ın yönettiği siber sorumluluk risklerini üstlenen captive sigorta kuruluşu sayısındaki artış %240 olarak gerçekleşirken, çalışanlara sunulan yan hakları sigortalayan captive sigorta kuruluşu sayısı %550, terörizm teminatlarını sunan captive sigorta kuruluşu sayısı da %83 arttı.

Kuruluş sayısında artış sürüyor

Rapora göre araştırmaya katılan captive sigorta kuruluşu sahiplerinin %60’ı, ana şirketin bizzat üstlenmeye karar verdiği riskleri sigortalamak ve bunların %42'si ise reasürans piyasasına erişim sağlamak için captive sigorta kuruluşlarını kullanıyor. Raporda 2012 yılından bu yana Asya-Pasifik Bölgesi’nde captive sigorta kuruluşlarının sayısında yıldan yıla güçlü bir büyüme kaydettiği belirtiliyor. Geçen yıl Asya-Pasifik Bölgesi’nde Marsh’ın yönettiği captive sigorta kuruluşlarının sayısında %24'lük bir artış kaydedilirken, bunların büyük ölçüde Japonya, Çin, Hong Kong ve Singapur’da yerleşik olan kendi ana şirketleri tarafından yönlendirildiği belirtiliyor.

“Talepteki artış sürecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Marsh Captive Solutions Birimi Başkanı Ellen Charnley, “Küresel risk ortamı daha karmaşık hale geldikçe, kuruluşlar kendi kurumsal hedeflerine ulaşmalarına, fiyatlarda görülen dalgalanmaları azaltmalarına, insan sermayesini korumalarına ve finansal istikrarlılığı artırmalarına yardım etmeleri için daha fazla captive sigorta kuruluşu kullanıyor. Captive sigorta kuruluşları, siber riskler, terörizm ve personel yan hakları gibi gelişen ve yüksek hasara yol açabilecek risklerin finansmanında rakipsiz bir esneklik sunuyor. Bu büyümenin devam etmesini bekliyoruz, zira daha fazla sayıda kuruluş, kendi risk yönetim stratejilerinin temeline captive sigorta kuruluşlarını yerleştirmenin yeni inovatif yöntemlerini benimsiyor” diye konuştu.

