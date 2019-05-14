Araç kiralamada yeni servis deneyimine “SHERPA” çözümü

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan, araç verilerinin canlı alınması ve servislere aktarımını sağlayan, telematik teknolojisiyle donatılmış otomobiller sayesinde bu süreçler pratik ve hızlı biçimde işleyebiliyor. Vektör Telekom ve SHERPA Deneyim Tasarımı Ofisi tarafından yenilikçi bir iş modelinin hayata geçirilmesi adına tasarlanan Moov by Garenta, saatlik araç kiralama deneyimine akıcı ve akılcı bir soluk getirdi.

“İndir-Çağır-Kullan-Bırak”

Sektörde araç kiralamada pratik ve ekonomik çözümlerinin yanı sıra, yenilikçi vizyonuyla öne çıkan Garenta’nın yeni ürünü MOOV by Garenta kullanıcılara, belirli bölgeler dahilinde, diledikleri aracı, diledikleri zaman, diledikleri süre kadar kiralama olanağı sunuyor. İndir-Çağır-Kullan-Bırak olarak adlandırılan bu saatlik kiralama kurgusunda kullanıcı akıllı telefon uygulamasından araç talep ettiğinde vale, istenen aracı belirtilen konuma teslim ediyor, sürücü araç kullanımını tamamladıktan sonra aracı istediği konuma bırakıyor ve sadece kullandığı kadarını ödüyor.

Tüm dünyada bir trend haline gelen, kullanıcılar tarafından oldukça pratik ve tam ihtiyaca yönelik bulunan Moov ile Garenta’nın araç sayısı, Moov üzerinden gerçekleştirilen kiralamaların da desteğiyle şimdiden 35 bini buldu.

SHERPA, teknolojiyi deneyime dönüştürme uzmanlığıyla MOOV by Garenta servis deneyimini tasarlayarak hem hedeflenen kullanıcılar hem de destek ekibi için son derece yalın ve akıcı bir anlık kiralama süreci yaratmayı başardı.