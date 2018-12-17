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Anında motosiklet kredisi

Honda ile Garanti Bankası iş birliği kapsamında başlatılan “anında motosiklet kredisi” ile ayda 550TL’den başlayan taksitlerle Forza 250 sahibi olmak mümkün.

Anında motosiklet kredisi

Honda ile Garanti Bankası iş birliği kapsamında başlatılan “anında motosiklet kredisi” ile ayda 550TL’den başlayan taksitlerle Forza 250 sahibi olmak mümkün.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:53
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Anında motosiklet kredisi

Honda, Türkiye’de satışa çıktığı günden beri yoğun talep gören Forza 250 modeli için müşterilerine çok cazip bir kredi kampanyası sunuyor. Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 250 cc’lik motoru ile iddialı bir çıkış yapan Forza ve ürün gamına yeni katılan akıllı anahtar sistemi ile bağlantılı arka çantalı versiyon için Aralık ayı boyunca Garanti Bankası’nın anında kredi kampanyası ile aylık 550 TL’lik taksit imkânı sunuluyor.

Forza 250; hafiflik, kompakt tasarım ve sportif form gibi ilkelerinin yanı sıra, ayarlanabilir elektrikli ön cam, tamamen LED ışıklandırma, Honda seçilebilir Tork Kontrolü Sistemi ile dikkat çekerken, yeni anahtar sistemi ile bağlantılı arka çantalı versiyonuyla bir adım daha öne çıkıyor.

Forza 250 ve Forza 250’nin yeni çantalı versiyonu için Aralık ayı boyunca devam edecek kampanya, Garanti Bankası iş birliği ile Hondaseverler için sunuluyor. Günlük ulaşımda trafiğe takılmadan motosiklet keyfi yaşamayı tercih edenler, istediği zaman istediği yere en ekonomik taşıtla ulaşabilsin diye başlatılan anında kredi kampanyası kapsamında, Forza 250 için aylık 550 TL’den başlayan taksit seçenekleri bulunuyor.

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