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Anadolu Motor, Honda çim biçme makinesini Türkiye pazarına sunacak

30 yıldır Anadolu Motor tarafından Türkiye pazarına sunulan Honda güç ürünleri, yeni modellerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Honda, akülü çim biçme makinesi ve çim biçme robotu Miimo’nun daha küçük modelini 2020’de satışa sunarak Çim ve Bahçe Grubu’nu yeniliyor.

Anadolu Motor, Honda çim biçme makinesini Türkiye pazarına sunacak

30 yıldır Anadolu Motor tarafından Türkiye pazarına sunulan Honda güç ürünleri, yeni modellerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Honda, akülü çim biçme makinesi ve çim biçme robotu Miimo’nun daha küçük modelini 2020’de satışa sunarak Çim ve Bahçe Grubu’nu yeniliyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
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Anadolu Motor, Honda çim biçme makinesini Türkiye pazarına sunacak

Honda, sınıfının lideri IZY serisinden yola çıkarak geliştirdiği, üst sınıf yeni iki modelini piyasaya sürerek akülü çim biçme makinesi pazarına gireceğini açıkladı. IZY ile aynı kalite, standart ve geleneksel tarzı taşıyan HRG416XB ve HRG466XB 'IZY-ON' modelleri, zorlu koşullarda bile 4,5Nm ve 6Nm tork ile olağanüstü performans sunuyor. Optimum verimlilik ve sadece 91dB (A) gibi düşük gürültü düzeyi için her iki model de yeni fırçasız motorla tasarlandı. Daha büyük HRG466 modeli ise akülü çim biçme makinesi pazarında bir ilk olan, istenildiği zaman açılabilen veya kapatılabilen malçlama (toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir materyalle örtülmesi) özelliğini taşıyor.

Yeni akülü modellere güç sağlamak için Honda, 'Evrensel Batarya Sistemi'ni oluşturan üç batarya (4Ah, 6Ah ve 9Ah) seçeneği sunuyor; ayrıca bataryayı zorlu koşullarda ve uzun süreli kullanımlarda bile serin tutmak için sınıf lideri 'Thermo-Smart' kontrol teknolojisini kullanıyor. Batarya ve elektronik teknolojisinde uzman Bosch tarafından tedarik edilen yüksek performanslı ve uzun ömürlü bu bataryalar, ağır bahçe işleri için 45A akım ve IP56 standardına göre, tamamen hava koşullarına dayanıklı profesyonel sınıf 9Ah modeli ile yüksek performans ve uzun ömür sağlıyor.

Honda Motor Avrupa Ürün Yönetimi Başkanı Mick Horsfall: “Çim biçme makineleri kesinlikle Honda Çim ve Bahçe Grubu’nun özüdür ve güçlü olduğumuz alandır. Pazarda 40 yıldan uzun bir süredir standardı belirlemeye devam ediyoruz. Artık akülü ürünlere ve akü teknolojisine gittikçe daha fazla ilgi gösteren müşterilerimiz için benzinli ve robotik çim biçme makinesi serilerimizin yanı sıra, benzinli motor gücüne kıyasla hiçbir noktada ödün vermeyecek kadar ileri düzeyde olan akü teknolojisini birinci sınıf modellerle sunmamız bizim için çok önemliydi.” diyerek bu pazarda iddialı olduklarını paylaştı.

Yeniliklere devam edeceğini açıklayan Honda, 2020’de çit biçme, tırpan ve yaprak üfleyiciden oluşan yeni akülü seriyi tanıtacak. Honda'nın yakında tanıtılacak akülü çim biçme makinesi serisinde de kullanılacak aküler, benzinli motor gücüyle daha fazla ilişkili güç, performans ve ek olarak kullanım kolaylığı ve rahatlık sunacak. Yeni el aletleri ürün yelpazesinin kullanım ağı; evrensel batarya sisteminin genişlemesi ile artacak.

Honda’nın, akülü çim ve bahçe ürünleri pazarına girmesinde, müşteri tercihleri ve akü teknolojisindeki gelişmeler etkili oldu. Bununla birlikte Honda, müşterilerinin ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda mümkün olan en geniş ürün seçeneği ile benzinli ürünleri de sunmaya devam edecek.

Gelecek yıl, Honda HRM40’ın tanıtımıyla robotik çim biçme makinesi Miimo’ya yeni bir modelin de ekleneceğini göreceğiz. 400 metrekareye kadar olan küçük bahçeler için tasarlanan yeni Miimo daha kolay kullanım ve bağlantı için akıllı özellikler içerecek.

Honda’nın çim traktörü modelleri, GCV530 ve yeni ticari sınıf GXV690 motorların yanı sıra, daha fazla konfor sağlayacak özelliklerle 2020’de yenilenecek. En son yenilikler arasında dört vites seçeneğine sahip hız sabitleme sistemi, tam renkli LCD ekran ve kolçaklı yeni tasarım yüksek arka koltuk bulunacak.

Son olarak Honda, hafif, sağlam, çok yönlü ve teknolojik olması ile bilinen, saygın IZY ürün yelpazesine yenilik getirmeye devam edecek. Gelecek sezonda, üç farklı kesici tabla boyutu seçeneğine sahip, dokuz benzinli yeni model, yeni dört zamanlı Honda GCV motorla pazara sunulacak.

Honda’nın yeni çim ve bahçe ürünleri, 2020’de Avrupa ile eş zamanlı olarak Anadolu Motor’un Türkiye genelindeki bayilerinden temin edilebilecek.

Son Güncelleme: 25.07.2019 15:26
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