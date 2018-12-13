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ALPET, Çalışanlarını ödüllendirdi

Akaryakıt sektöründeki yükselişini sürdüren Alpet, hayata geçirdiği Bayi Performans Programı kapsamında, yüksek performans sergileyen bayi ve akaryakıt satış görevlilerini ödüllendirdi. Üçüncü çeyrek rakamlarının açıklandığı Alpet’te, ilk 10’da yer alan isimler; iPhone X, Samsung Tablet ve tam altın ödüllerinin sahibi oldu.

ALPET, Çalışanlarını ödüllendirdi

Akaryakıt sektöründeki yükselişini sürdüren Alpet, hayata geçirdiği Bayi Performans Programı kapsamında, yüksek performans sergileyen bayi ve akaryakıt satış görevlilerini ödüllendirdi. Üçüncü çeyrek rakamlarının açıklandığı Alpet’te, ilk 10’da yer alan isimler; iPhone X, Samsung Tablet ve tam altın ödüllerinin sahibi oldu.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:03
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ALPET, Çalışanlarını ödüllendirdi

Akaryakıt sektöründeki yükselişini sürdüren Alpet, hayata geçirdiği Bayi Performans Programı kapsamında, yüksek performans sergileyen bayi ve akaryakıt satış görevlilerini ödüllendirdi. Üçüncü çeyrek rakamlarının açıklandığı Alpet’te, ilk 10’da yer alan isimler; iPhone X, Samsung Tablet ve tam altın ödüllerinin sahibi oldu.2018 yılında bayi iletişimine ve motivasyon odaklı çalışmalarına hız veren Alpet, Bayi Performans Programının 3. çeyreğinde yüksek performanslı çalışmalarıyla öne çıkan bayi ve akaryakıt satış görevlilerini açıkladı. Kampanya kapsamında, geçen yılın aynı dönemine oranla en yüksek satış artış oranına ulaşan ilk on bayi iPhoneX ve Samsung Tablet kazanırken, Torojet satışlarında en yüksek artışı yakalayan ilk 10 akaryakıt satış görevlileri ise tam altın ödülüne sahip oldu.

‘‘Başarılarımızın arkasında motivasyonu yüksek ekip var’’

Başarıya ulaşmada, hedefe odaklanmanın ve ekip motivasyonunu yüksek tutmanın önemini belirten Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt düzenledikleri kampanya ile ilgili şunları söylüyor; “Alpet ailemizin en kıymetli üyeleri olan bayilerimiz ve akaryakıt satış görevlilerimizin motivasyonunu artırmak adına Bayi Performans Programı’nı hayata geçirdik. Kampanyamız, bayilerimiz ve akaryakıt satış görevlilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü ve motivasyonlarını artıracak bir etki oluşturduk.  Çalışanlarımızın ve bayilerimizin motivasyonlarının yüksek olması bizi daha başarılı çalışmalara yönlendiriyor.”

“2019 yılında da bayi iletişim ve motivasyon odaklı çalışmalarımız sürecek”

Satış kampanyası ile birlikte müşteri odaklı yaklaşımlarına katkı sağladıklarını vurgulayan Yeşilyurt “Kampanyamız ile birlikte bayilerimiz ve akaryakıt satış görevlilerimiz üzerinde oluşan pozitif etki, müşteri hizmetlerimize ve memnuniyetine de olumlu yansıdı. Bayi iletişim stratejilerimiz doğrultusunda 2019 yılında da iletişim ve motivasyon odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtAlpet
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