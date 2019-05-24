ALJ Finans’tan ikinci el otomobiller için “şeker” gibi kampanya

ALJ Finans, “Kamu” paketi ile kamu çalışanlarının ikinci el araç alımlarına yönelik olarak 15.000 TL kredi tutarına 15 ay vade için sadece yüzde 1.55 faiz oranı uyguluyor. Bu paketten yararlanmak isteyen kamu çalışanlarının kurum kimliklerini göstermeleri yeterli oluyor.

Peşinatı olan ve satın alacakları aracın kasko değerinin yarısı için kredi ihtiyacı bulunan kişiler için tasarlanan “Yarısına Kredi” kapsamında ALJ Finans, 30.000 TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 1,85 faiz oranı ile hızlı ve zahmetsiz kredi imkanı sağlıyor.

ALJ Finans’ın bir diğer avantajlı hizmeti ise vergi levhalı profesyonel iş sahiplerine yönelik. “Profesyonel” paketi tercih edenler, 20.000 TL kredi tutarına 20 ay vadede yüzde 1,86 faiz oranı ile ikinci el araç satın alma fırsatı buluyor.

ALJ Finans’ın Şeker Bayramı fırsatlarından yararlanmak isteyenler, kredi başvurusunu anlaşmalı satıcılardan, Horizon ödüllü “KredimOL” mobil veya web uygulamalarından kolayca gerçekleştirebiliyorlar.