ALJ Finans’tan ikinci el otomobiller için cazip kampanya

“15 yaşa kadar araçlar için zahmetsiz kredi”

ALJ Finans, 15 yaşına kadar her marka ve model binek ve hafif ticari araç için anlaşmalı satıcıları aracılığı ile finansman çözümleri sağlıyor. Kolay başvuru imkanı ve hızlı değerlendirme süreçleri sayesinde ikinci el otomobil sahibi olmanın yolu ALJ Finans’tan geçiyor.

50 bin TL 12 ay %0,77 kampanyası

ALJ Finans, ikinci el otomobil sahibi olmanın hayalini kuranlar için Ekim ayına özel olmak 50 bin TL kredi tutarı ve 12 aylık vade için %0,77 faiz oranı uygulaması başlattı. Kampanyaya dahil olan anlaşmalı satıcılarda sunulan özel faiz seçeneğinin dışında daha yüksek kredi tutarı ve vadeler için farklı ödeme seçenekleri de mevcut. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, kredi başvurularını “KredimOL” mobil veya web uygulamasından kolayca gerçekleştirebiliyor veya ALJ Finans’ın anlaşmalı satıcılarını ziyaret edebiliyorlar.