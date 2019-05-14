Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298

Alfa Romeo, Yazı Yeni Kampanyalarla Karşılıyor!

Alfa Romeo, Giulietta modeli için Mayıs ayı sonuna kadar birden fazla alım fırsatı sunuyor. Giulietta’nın zengin donanımı ile dikkat çeken “Super” versiyonu, 15 bin TL’lik indirim fırsatına ilaveten, 8 bin TL’lik hurda teşviki ile birlikte 136 bin 900 TL’lik cazip fiyat ile satışa sunuluyor. Alternatif olarak tüm Giulietta versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli eşit ödemeli kredi imkanı bulunuyor.

Alfa Romeo, Yazı Yeni Kampanyalarla Karşılıyor!

Alfa Romeo, Giulietta modeli için Mayıs ayı sonuna kadar birden fazla alım fırsatı sunuyor. Giulietta’nın zengin donanımı ile dikkat çeken “Super” versiyonu, 15 bin TL’lik indirim fırsatına ilaveten, 8 bin TL’lik hurda teşviki ile birlikte 136 bin 900 TL’lik cazip fiyat ile satışa sunuluyor. Alternatif olarak tüm Giulietta versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli eşit ödemeli kredi imkanı bulunuyor.

14 Mayıs 2019 Salı 18:16
1283 Okunma
Alfa Romeo, Yazı Yeni Kampanyalarla Karşılıyor!

Alfa Romeo, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası dahilinde tüm Giulietta versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli eşit ödemeli kredi kampanyası sunuyor. Giulietta’nın zengin donanım ile tasarlanan “Super” versiyonları kredi kampanyasına alternatif olarak; sınırlı sayıdaki otomobil için 15 bin TL’lik nakit indirim fırsatı ile satın alınabiliyor. Kampanyada 8 bin TL’lik hurda teşviki indirimi ile birlikte sınırlı sayıdaki Giulietta, 136 bin 900 TL’ye yeni sahiplerini bekliyor.

120 HP gücünde 1.6 litre dizel motor ve çift kavrama otomatik vitese sahip Giulietta Super versiyonun zengin donanımı içerisinde, çift bölge otomatik klima, ön ve arka park sensörleri, yan ve perde hava yastıkları, otomatik katlanır yan aynalar, karanlık ve yağmur sensörleri, bi-xenon ön farlar ve far yıkama sistemi, 17 inç alaşımlı jantlar gibi pek çok güvenlik, konfor ve tasarım öğesi standart olarak sunuluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomotiv sektörü masaya yatırıldı
Otomotiv sektörü masaya yatırıldı
AUTO KING’de görev değişikliği
AUTO KING’de görev değişikliği
Universal McCann & Awarion MIXX Awards Europe 2019 shortlist’inde!
Universal McCann & Awarion MIXX Awards Europe 2019 shortlist’inde!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim