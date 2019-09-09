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ALD Automotive'de atama

Operasyonel kiralama sektörünün önde gelen şirketlerinden ALD Automotive Türkiye, CEO görevine Timur Kaçar’ın atandığını açıkladı. Kaçar, görevine 1 Eylül itibarıyla başladı.

ALD Automotive'de atama

Operasyonel kiralama sektörünün önde gelen şirketlerinden ALD Automotive Türkiye, CEO görevine Timur Kaçar’ın atandığını açıkladı. Kaçar, görevine 1 Eylül itibarıyla başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
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ALD Automotive'de atama

7 yıl aradan sonra ALD Automotive Türkiye’ye CEO olarak atanan ilk Türk yönetici olan Timur Kaçar, otomotiv ve operasyonel kiralama sektöründe 23 yılı aşkın deneyime sahip. Kaçar, 2007 yılında operasyon direktörü olarak katıldığı ALD’de 2009’dan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bu süre zarfında şirketin operasyonel süreçlerini dijitalleştirip, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkaran stratejik projeleri yöneten Kaçar, ALD Automotive Türkiye’nin sektörün kilit oyuncularından biri konumuna gelmesine öncülük etti.

Timur Kaçar, “ALD Automotive Türkiye olarak 14 yılı aşkın süredir operasyonel kiralama sektörünün lider markalarından biriyiz. Güçlü bir ekibe, istikrarlı bir müşteri portföyüne ve yerel uzmanlıkla birleşmiş uluslararası bir deneyime sahibiz.  Sektördeki başarımızı bu faktörlere borçluyuz ve yüksek müşteri memnuniyeti oranımız da bu başarımızın güçlü bir kanıtıdır. IT alanında yapacağımız önemli altyapı yatırımları ve yakın gelecekte sunacağımız yeni hizmet ve ürünlerimiz ile rekabetçi ve müşteri odaklı konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. ALD Automotive Türkiye olarak bundan sonra da uzman ekibimiz, güvenilir ürün ve hizmetlerimiz, güçlü organizasyon yapımız ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla sektöre öncülük etmeye devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Timur Kaçar görevi ALD Automotive Romanya’nın genel müdürlüğüne atanan Shane Dowling’den devraldı. Dowling aynı zamanda Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’ı kapsayan Güneydoğu Avrupa ALD Automotive Bölge Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecek.

Dowling, “Türkiye'deki görevimi, mükemmel bir ekiple geçirdiğim 3 yılın ardından tamamlıyorum. Birlikte birçok önemli projede çalıştık ve şirket hedeflerini başarı ile gerçekleştirdik. ALD Automotive Türkiye ekibine, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, şirketimize güvendikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Timur Kaçar kimdir?

Timur Kaçar, lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden tamamladı. Kariyerine 1996 yılında Fiat Auto Türkiye’de başlayan Kaçar, ardından Koç Holding bünyesinde yer alan BİRMOT A.Ş. nin üst yönetiminde koordinatör ünvanı ile görev yaptı.  2007 yılında, ALD Automotive bünyesine dâhil olan Timur Kaçar, iki yıl operasyon direktörlüğü yaptıktan sonra 10 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

ALD Automotive

ALD Automotive, sunduğu operasyonel kiralama ve filo yönetimi hizmetleriyle mobilite çözümlerinde bir dünya lideridir. Büyük ölçekli kurumsal firmalar, KOBİ’ler, profesyoneller ve bireysel müşterileri  içeren geniş müşteri profiliyle 43 ülkede hizmet vermektedir. Sektör lideri ALD Automotive, sürdürülebilir mobiliteyi, stratejisinin odak noktası olarak benimser; yenilikçi ulaşım çözümleri ve teknoloji destekli hizmetler sunarak müşterilerinin sadece kendi işlerine odaklanabilmelerini sağlar. ALD, dünya genelinde 6.500’ü aşkın çalışanıyla 1,70 milyon aracı yönetmektedir. (Haziran 2019 itibarıyla)

ALD hisseleri Euronext Paris borsası A grubunda işlem görmektedir (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD) ve aynı zamanda SBF120 endeksine dahildir. ALD’nin hakim ortağı Societe Generale’dir.

Detaylı bilgi için @ALDAutomotive Twitter hesabını takip edebilir ya da www.aldautomotive.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ALD Automotive Türkiye

Türkiye pazarında 2005 yılından bu yana hizmet veren ALD Automotive Türkiye, Fransız menşeili ALD Grup’a bağlıdır. Şirket, filo araçlarının finansmanı ve tüm operasyonel işlemlerinin yönetimini içeren, tam kapsamlı operasyonel kiralama hizmeti sunmaktadır. ALD Automotive Türkiye,13.000 adetin üzerinde araç filosu yönetmekte olup, en üst düzeyde hizmet kalitesi sunan lider operasyonel kiralama şirketi olmayı hedeflemektedir. (Haziran 2019 itibarıyla)

Detaylı bilgi için ALD’nin Linkedin sayfasını takip edebilir ya da www.aldautomotive.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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