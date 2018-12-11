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Aksa Enerji’nin Yeni CFO’su Nuri Tezel Oldu

2 kıta ve 5 ülkedeki enerji santralleriyle faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji’nin yeni CFO’su 3 Aralık 2018 itibarıyla Nuri Tezel oldu.

Aksa Enerji’nin Yeni CFO’su Nuri Tezel Oldu

2 kıta ve 5 ülkedeki enerji santralleriyle faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji’nin yeni CFO’su 3 Aralık 2018 itibarıyla Nuri Tezel oldu.

11 Aralık 2018 Salı 12:18
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Aksa Enerji’nin Yeni CFO’su Nuri Tezel Oldu

2 kıta ve 5 ülkedeki enerji santralleriyle faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji’nin yeni CFO’su 3 Aralık 2018 itibarıyla Nuri Tezel oldu.

Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak tamamlayan Nuri Tezel, lisans üstü eğitimine Leeds Üniversitesi’nde MBA yaparak devam etti. Mesleki kariyerine 1996 yılında Arthur Andersen İstanbul’un Denetim Departmanı’nda başlayan Tezel, sonrasında Ernst&Young’ta Kıdemli Müdür ve Sabancı Holding’te İç Denetim Müdürü olarak iş hayatına devam etti.

2005 yılında Finans Direktörü olarak kariyerine devam eden Nuri Tezel, ENKA Pazarlama, Sabiha Gökçen Havalimanı, Soyak Holding ve Assan Alüminyum şirketlerinde CFO’luk görevinde bulundu.

3 Aralık 2018 itibarıyla Aksa Enerji’nin CFO’su olarak göreve başlayan Nuri Tezel, Kurumsal Risk Yönetim Derneği (KRYD) kurucu üyesi ve DEİK Bahreyn İş Konseyi üyesidir.

İngilizce ve Almanca bilen Tezel, evli ve bir çocuk babasıdır.

Son Güncelleme: 11.12.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
CfoAksa Enerji
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