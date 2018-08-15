Akıllı araç platformu Ottoo’na 100 bin dolarlık yatırım

Mart 2016’da Murat Aras, Koray Kocabaş ve Fatih Sinan Bir tarafından kurulan bulut tabanlı araç veri ve bağlantı platformu OTTOO, otomotiv ekosistemindeki oyuncular için araç ve sürüş verilerine dayalı ürünler geliştiriyor. Ottoo ile sürücüler hem araç ile ilgili maliyetlerini azaltıyor hem de araç ve sürüş güvenliğini artırıyorlar. Ottoo, kaza ya da aracın çekilmesi gibi durumlarda hem kullanıcıyı hem de kullanıcının önceden belirlediği kontaklara bildirim gönderiyor. Aynı zamanda da firmalar ile kullanıcılar arasında iletişim kanalı oluşturuyor. Aracın anlık benzin seviyesi ve konumuna göre en yakın akaryakıt istasyonunu tavsiye etmek, arıza durumunda en yakın servis istasyonlarını listelemek ya da çekici çağırmak gibi özellikleri içerisinde barındırıyor.

Şu an öncelikli olarak otomotivle ilgili şirketleri platforma dahil etme aşamasında olduklarını açıklayan OTTOO ekibi sigorta, akaryakıt, satış sonrası hizmet sektörleri başta olmak üzere bu sektörlerdeki firmalara yönelik dijital dönüşüm planları ile farklı çözümler sunduklarını belirtti. Kullanıcıların bu sektördeki ürün ve hizmetlere ulaşabilecekleri ve araç ve sürüş güvenliklerini arttırabilecekleri OTTOO mobil uygulamalarının çok kısa bir zamanda pazara çıkacağını da sözlerine ekledi.

2017 yılında StartersHub XO programına dahil olan ve ilk çekirdek yatırımını alan OTTOO, aldığı yeni yatırımı, ekibi büyütmek ve müşteri portföyünü geliştirmek için kullanacağını belirtti. StartersHub’ın yaptığı devam yatırımı ile ilgili StartersHub kurucularından Ersin Pamuksüzer, OTTOO’nun gelişmesinden memnun olduklarını ve global anlamda bir fırsat gördüklerini belirtti. Yeni yatırım ile Angel Effect üyelerinden Ercüment İnanç, Olcay Ungun, Murat Selek, Cem Önce ve Okan Utkueri OTTOO girişiminin yatırımcıları arasına katıldı.

OTTOO kurucu ortaklarından Murat Aras aldıkları yatırım ile ilgili; “Oluşturmaya çalıştığımız ekosistem açısından yatırımcılarımızın otomotiv, sigortacılık, akaryakıt ve telekom deneyimleri bizim için çok değerli. Yatırım sonrası çalışmalarımızı aldığımız akıllı paranın etkisiyle daha hızlı bir şekilde ilerleteceğimize inanıyoruz.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Aynı zamanda Angel Effect Melek Yatırımcı Ağı’nın ilk yatırımı olması ile ilgili görüşlerini belirten Angel Effect kurucu üyelerinden Ercüment İnanç, “OTTOO’nun vizyonuna inanıyoruz ve ekibimizin çeşitliliği bize güven veriyor. Mentor Effect çatısı altında başlayan mentorluk yolculuğumuzda önemli bir aşamaya geldiğimizi anladık; OTTOO ile bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Mentorlar grubu olarak yatırım sonrası bize düşen sorumluluk artıyor” dedi.