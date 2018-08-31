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Açık artırmada satılan en değerli otomobil Ferrari 250 GTO oldu

Açık artırmada satılan en değerli otomobil Ferrari 250 GTO oldu

31 Ağustos 2018 Cuma 11:49
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Açık artırmada satılan en değerli otomobil Ferrari 250 GTO oldu

Ferrari tarihinin efsane modellerinden olan ve otomobil yarışları için sadece 39 adet üretilen 1962 model 250 GTO, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Açık artırmada 48,4 milyon dolara satılan 250 GTO, bu fiyatla rekor kırarak bir açık artırmada satılan en değerli otomobil oldu. Önceki rekor ise 38,1 milyon dolar ile 2014 yılında satılan yine bir Ferrari 250 GTO’ya aitti.

Ferrari’nin otomobil yarışları için yalnızca 39 adet ürettiği 1962 model 250 GTO, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı. RM Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayedede 48,4 milyon dolara satılan 250 GTO, bu fiyatla rekor kırarak bir açık artırmada satılan en değerli otomobil unvanını kazanmış oldu. Önceki rekor ise 38,1 milyon dolar ile 2014 yılında satılan yine bir Ferrari 250 GTO’ya aitti. 
 

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