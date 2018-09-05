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720 HP’lik Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı!

720 HP’lik Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı!

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:23
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720 HP’lik Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı!

Ferrari, Kaliforniya’da yepyeni bir modeli ilk kez otomotiv dünyasıyla buluşturdu. Pebble Beach’te düzenlenen dünyaca ünlü Concours d’Elegance etkinliğinde tanıtılan Ferrari 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen karosere sahip modeli olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru olarak adlandırılan 720 HP gücündeki çift turbo beslemeli V8 motoruyla benzersiz performansa sahip olan 488 Pista Spider, 1,92 kg/HP’lik ağırlık-güç oranıyla büyük bir başarının altına daha imzasını atıyor.

Dünyadaki en önemli etkinliklerden birisi olarak nitelendirilen ve geçtiğimiz günlerde Kaliforniya’daki Pebble Beach’te gerçekleştirilen Concours d’Elegance etkinliğinde Ferrari, otomobil tutkunları için önemli bir sürprize daha imza attı. Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista’nın üstü açılabilen versiyonu 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen otomobili olarak tanıtıldı. 1,92 kg/HP ağırlık-güç dağılımıyla çok önemli bir başarıya imza atan 488 Pista Spider’da, Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru unvanını kazanan, 3902 cc hacminde, çift turbo beslemeli, 720 HP gücündeki V8 motor görev alıyor. 

Aerodinamik tasarım özellikleriyle göz dolduran 488 Pista Spider’ın iç mekânında ise bolca alkantara ve karbon fiber malzeme kullanımı dikkat çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşan ve 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista Spider’da, 20 inçlik berlinetta stili jantlara yer veriliyor ve daha da ötesi yüzde 20 hafifletilmiş karbon fiber jantlar da isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista Spider’ın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor. 
 

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