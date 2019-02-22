500.000’inci Egea banttan indi

Fiat Egea Üretimi 500.000 Adete Ulaştı Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’da Fiat Tipo ismiyle satışa sunulan, Fiat Egea Ailesi’nin 500.000’inci üyesi üretim bandından indi. Tasarım süreçlerinde Tofaş mühendislerinin büyük rol oynadığı Egea, iç pazarda yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı. Son 3 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Egea, İtalya’da da kendi segmentinin lideri oldu. Avrupa’nın 7 ülkesinde ilk 10 içerisinde yer alma başarısı gösteren model ailesi, kısa süre içerisinde Fiat markasının iki numaralı küresel oyuncusu konumuna geldi.