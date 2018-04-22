23 hoparlör ile kusursuz müzik keyfi Yeni Audi A8’de!

Yeni Audi A8’de yer alan sınıfının en iyisi Bang & Olufsen 3 Boyutlu İleri Ses Sistemi ile, Audi ses ve akustik geliştirme uzmanı Wolfram Jahn ve meslektaşları ideale bir adım daha yaklaşıyor. Neodim mıknatıslı 23 hoparlör hava kadar hafif, yüksek çözünürlüklü bir ses yaratıyor. Yeni Audi A8’de opsiyonel olarak sunulan bu ses sistemi, bu lüks sedanın içini bir sahneye çevirerek müziği herhangi bir efekt eklenmeden kayıt stüdyosundaki kadar temiz haliyle sunuyor.

The Bang & Olufsen amfi iki kilovata yakın bir pik çıkışa sahipken, “Ice Power” teknolojisi sayesinde inanılmaz etkili. Dijital sinyal işlemcisi Audi’nin Erlangen’de yer alan Fraunhofer Institute ile birlikte tasarladığı bir algoritmayı kullanıyor. Stereo ya da 5.1 kayıtları kullanarak, 3D olan durumlarda bilgileri üçüncü boyut için hesaplıyor ve dört adet kompakt 3D hoparlöre hazırlıyor. A sütunları ve tavan kemerinde yer alan hoparlörler tiz sesler için gereken uzamsal boyutu kazandırıyor. Yeni A8’de, sürücü ve yolcular istedikleri ses ayarlarını otomobilin ön ve ayrı kısmından ayrı ayrı yapabiliyor.

Benzersiz ses kalitesinin sırlarından biri ses sisteminin araca derinlemesine entegre olması. Sistemin geliştirilmesine henüz yeni Audi’nin konsept tasarımı aşamasında başlandı. Jähn, “Bu pakete hoparlörlerimiz imzasını atıyor.” diyor. “Hoparlörlerin tam olarak doğru yere monte edilmesi ses kalitesinin yüzde 80 oranında belirleyicisi. Kural olarak, mümkün olduğunca aşağıya monte ediyoruz. CFRP arka kısım bölme duvarında yer alan subwoofer 1.5 mm kalınlığında bir çelik kirişe sabitleniyor.

Maksimum deneyim için klasik müzik



Ses geliştirme uzmanının A8 müşterilerine birkaç tavsiyesi de var: “Bu en üst düzey sistemimizin tadını tam anlamıyla almak istiyorsanız klasik bir parça seçmelisiniz. Ayrıca canlı kayıt olması çok önemli, çünkü konser salonundaki yansımaları 3D olarak yeniden yaratabiliyoruz. İleri Ses Sistemimizin kalitesi o kadar üstün ki sizi müziğin içine çekiyor, bu nedenle kaydın kalitesi de son derece önemli. Diğer sistemlerde ahşap perküsyon çubuklarının sesini duyarken, İleri Ses Sistemimizde deneyimli bir kulak çubukların hangi ağaçtan yapıldığını dahi ayırt edebilir.”

Peki ses sistemleri ilerisi için nasıl bir potansiyel sunuyor? Jähn “Audi’nin elektrikli e-tron modelleri ile ilgili çok heyecanlıyız, çünkü bu modellerde içerdeki yanmalı motor sesi maskelemeyecek.” şeklinde açıklıyor. “Öngörebildiğimiz bir zaman içerisinde, tam olarak erişilecek ses kalitesini bize kulaklıklardan verecek simülasyon programlarıyla çalışacağız. Bir diğer vizyonumuzda kişiselleştirilmiş ses sistemi, yani her yolcunun kendi müziğini dinleyebildiği araçlar. Ancak o aşamaya gelene kadar kat edecek daha çok yol var.” diyor.