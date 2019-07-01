2019 Avusturya Grand Prix’si için heyecan başladı

Pist özellikleri

F1 takvimine mevcut görünümüyle 2014 yılında dönüş yapan Red Bull Ring pisti, Styria dağlarında bulunuyor ve 4.318 metre uzunluğundaki düzgün asfalt parkurda çeşitli inişler ve çıkışlar yer alıyor. İlk iki etap oldukça hızlı geçerken son etap daha yavaş ve daha teknik olmasıyla biliniyor.

Kısa düzlüklerle birbirine bağlanan virajlar içeren Red Bull Ring pistinde çekiş ve frenleme ana özellikler olarak öne çıkıyor. Tur çok kısa olduğu için trafik genellikle sorun oluyor.

Yaz mevsimi nedeniyle havanın sıcak olması beklense de pistin Kuzey Styria Alplerine yakınlığı, yağmur veya daha değişken hava olasılığını artırıyor. Bununla birlikte, geçen yıl hava oldukça sıcaktı ve pistte yaklaşık 40 derece görüldü.

Geçmişten bugüne normalde tek pit stoplu geçen yarışta lastik aşınması ve bozulması nispeten düşük düzeyde oluyor. Geçen yıl Red Bull pilotu Max Verstappen, tek pit stoplu, süper yumuşak – yumuşak lastik stratejisiyle kazanmıştı. Ama ilk 10 pilotun tek pit stop ve farklı lastik kombinasyonları kullandığı da görüldü. İlk ondan sonraki bazı pilotlar iki pit stop yaptı.

Virajların büyük kısmı sağa dönerken lastiklerin enerjisi açısından en zorlu iki viraj sola dönüyor. Bu nedenle, yüklü lastikler viraja girerken neredeyse soğuk oluyor zira tur sırasında fazla zorlanmamış oluyorlar. En iyi tur zamanını elde etmenin anahtarı, bu lastiklerin performansını maksimize etmek olacak.

Mario Isola – F1 ve Otomobil Yarışları Başkanı

“Geçen yıl olduğu gibi Avusturya için yine Fransa ile aynı lastikleri öneriyoruz. Geçen sene de yarışların arası bir haftaydı ve yılın aynı zamanıydı. Bu yıl farklı olarak 2019 hamurları, daha dengeli aralıklarda olduğu için pit stop stratejilerinin daha değişken olmasını ve daha iyi bir yarış koşulmasını teşvik edecektir. Avusturya, alışılmadık bir pist, bolca kör virajın yanı sıra hava ve trafik gibi beklenmedik unsurları da var. Bu durum, bu kısa pistte lastiklerden en iyi performansı elde etmek ve ortaya çıkan her fırsattan yararlanmak için ve aynı zamanda strateji açısından kendine güvenmek ve kesinlikle doğru kurguya sahip olmak gerek anlamına geliyor. Spielberg’deki pistte daha önce bazı kabarmalar görmüştük. Bu hafta sonu 2019 lastikleriyle bir fark göreceğimize inanıyoruz.”

Diğer Pirelli haberleri

Pirelli, Grand Prix’nin ardından bir hafta daha bir başka özel test için Avusturya’da kalacak. Alfa Romeo, yarışın ardından Salı ve Çarşamba günleri 2020 Formula 1 lastiklerinin prototiplerini tek otomobille test edecek.

İlk üç takımın altı pilotu da birbirinden farklı lastikleri tercih etti. Oldukça nadir görülen bu durum, ilginç mücadelelere ve taktiklere yol açabilecek.

Pirelli, Avusturya Grand Prix ile aynı gün Colorado’da (ABD) efsanevi Pikes Peak tırmanma yarışında pilot Rhys Millen’ın kullanacağı Bentley Continental GT ile yeni bir üretim otomobil için dünya rekoru kırma girişiminde bulunacak.



