2. El pazarında bayram hareketliliği

Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, ikinci el otomobil pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Aydın, döviz kurlarındaki mevcut durum nedeniyle tüketicilerin “0” otomobil tercihlerini ikinci ele yönlendirdiğini belirterek şunları söyledi;

“Otoshops gibi 2’nci elde faaliyet gösteren kurumsal firmalara son dönemde büyük bir ilgi var. Mevcut verilere göre yılın ilk 4 ayında 1 milyon 823 bin 302 araç el değiştirdi. TÜİK ikinci el otomobil pazarındaki şu anki verilerini henüz açıklamadı. Haziran ayının sonunda açıklama yapıldığında bu artışın katlanarak sürdüğünü göreceğiz. Bunun yanında; 0 otomobil pazarının 2018 yılında daralma eğilimde olmasıyla, 2.el pazarı beklentilerin üzerinde bir artışla yüzde 12 büyüme gösterdi. Mevcut kur ve sıfır otomobil fiyatları ile bu rakamların yıl sonuna kadar aynı oranda olacağını tahmin ediyorum.”

“Makas Açılacak, Satışlar 6 Milyonu Geçecek”

“Yepyeni ikinci El Deneyimi” mottosu ile pazara ayrı bir boyut getirdiklerini ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşıladıklarını da dile getiren Aydın sözlerine şöyle devam etti;

”Sıfır ve 2.el arasında açılan makasın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bekliyoruz. TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında sıfırdan 2.ele ciddi bir kayma var. Daha önce yılsonu beklentimiz 6 milyondu ama bunun da aşılabileceğini görüyoruz. Döviz kurundaki artışla beraber sıfır araç fiyatlarına gelen yüksek zamlar sonrası 2.el araç piyasası müşteri için bir ciddi bir çekim merkezi haline geldi. Hala mevcut fiyatlar olması gerekenin yaklaşık yüzde 10 altında seyrediyor. Otoshops olarak 2018 yılının ilk 5 ayını 3.248 adetlik satışla tamamladık. 2018 yıl toplamındaki satış hedefimizi ise 8 bin 500 araç olarak belirledik”



