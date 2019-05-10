



2019 yılı Ocak-Mart döneminde TÜİK raporlarına göre 2. el pazarında ise 0 araç pazarına göre daralma daha düşük oranlarda gerçekleşti. Ocak-Mart 2019 döneminde 1.510.259 adet 2.el araç el değiştirirken, 2018 yılının aynı dönemine göre pazar yüzde 11 daraldığı gözlendi.

“2. el araçlarda çok cazip fiyatlar”

Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, ekonomide yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarının halen yüksek olması ve yerel seçimlerle ilgili belirsizliklerin devam etmesinin otomotiv sektörünü de etkilediğini belirterek “Gerek sıfır otomobil gerekse de 2.el pazarı, siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle beklemeye geçti. ÖTV indiriminin 30 Haziran tarihine kadar uzatılması sıfır pazarında beklenen etkiyi gerçekleştiremezken, 2. El pazarında da yavaşlamaya neden oldu. Ancak 2. El pazarında fiyatlar araç sahibi olmak isteyenler için çok uygun. 2. el araç almanın tam zamanı diyebiliriz”

Otoshops olarak 2019 yılında 7 bin adetlik satış hedeflediklerini belirten Aydın “Ancak bu hedefe çok daha önce ulaşacağız. Otoshops olarak tüm araçlarımızı, 111 nokta ekspertiz, 14 günde değişim, 2 yıla varan garanti, 2 yıla varan yolda yardım ve 12 yaşa kadar 48 aya varan taksit seçeneği gibi birçok avantajlarla müşterilerine ulaştırmaya devam ediyoruz. ”