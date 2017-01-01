“Türkiye kısa zamanda gelişmiş ülkeler statüsündeki yerini alacaktır”

Kibar Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Türkiye’nin en başarılı şirketlerinin ödüllendirildiği gecede “Türk İş Dünyası Onur Ödülü’nü aldı. Türkiye’nin önde gelen sanayici işadamlarından Asım Kibar’a ödülünü, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı verdi. Törende yaptığı konuşmaya, hafta sonunda İstanbul’da yaşanan elim saldırıdan ötürü üzüntülerini ifade ederek başlayan Kibar, şehit ailelerine başsağlığı diledi ve “Ülkemizin birbiri ardına yaşadığı bu terör hadiselerinin bir an önce son bulması ve bir daha yaşanmaması en büyük arzumdur. Bu zor günlerden el ele çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. “Güven iş yaşamında en önemli unsurdur” Yıllardır ülkemizde iş dünyasının nabzını tutan Capital ve Ekonomist dergilerine ödül dolayısıyla teşekkür eden Kibar, iş yaşamında başarı sağlayabilmek için güvenin en değerli unsur olduğuna inandığını, yönetiminde bulunduğu tesislerde ilk olarak güven tesis etmeyi kendine ilke edindiğini belirterek, şunları söyledi: “Mutlu olmayan bir kitleden memnuniyet verici bir netice elde edilemez. Yönetiminde bulunduğum ekiplerde yarattığımız bu güven ortamı sayesinde tesisleri misliyle büyüttük ve tercih edilen beğenilen bir marka olduk. Bizlere güvenerek beraber çalışmayı tercih eden değerli çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımda dikkat ettiğim en mühim husus beraber çalıştığım iş arkadaşlarımı ailem olarak düşünmemdir. Bu güzel ödülü onlar ve 59 yıldır bana destek olan, 3 çocuğumuzu yetiştiren sevgili eşim Semiha Hanım adına alıyorum.”