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Türk Hava Yolları’ndan,uçuş deneyimini kusursuzlaştırmak adına bir yenilik daha…

01 Ocak 2017 Pazar 16:27
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Miniport hizmeti sayesinde yolcular artık, uçuşları öncesinde şehir içinde bagaj taşımaktan kurtuluyor.

Türk Hava Yolları'ndan,uçuş deneyimini kusursuzlaştırmak adına bir yenilik daha…
 Geliştirdiği inovatif faaliyetlerle havacılık sektöründe adından sıklıkla söz ettiren Türk Hava Yolları yine yepyeni bir hizmeti yolcularının istifadesine sunuyor. Taksim-Atatürk Havalimanı arasında günlük bagaj taşıma hizmeti veren Miniport ile Türk Hava Yolları, yolcularına uçuş saatlerine kadar İstanbul’un keyfini bagaj taşımaksızın çıkarma imkânını sunuyor. Miniport projesiyle ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı, Ahmet Olmuştur; “Metropol insanının bütün ihtiyaçlarını yakından gözlemliyoruz. Miniport ile otelden erken ayrılmak zorunda kalıp, geç saatte uçağı olan tüm yolcularımıza İstanbul’u bagajsız ve keyifle gezebilme olanağı sunuyoruz. Yolcularımızın uçuş deneyimlerini maksimum düzeyde kolaylaştırmak öncelikli hedefimiz. Bunun yanı sıra, Miniport hizmeti gibi hayata geçirdiğimiz diğer pek çok projemizdeki önceliklerimizden bir diğeri de dolaylı ya da doğrudan Türkiye turizmine katkıda bulunmak. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu, Türk Hava Yolları olarak bu bizim için çok önemli ve değerli bir misyon.” dedi.
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