“TURİZMCİLERİ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR“

Turizmcileri zorlu bir sürecin beklediğini söyleyen Türkiye seyahat acentaları birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy "Turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların değil, aynı zamanda hükümetimizin de bu zorlu sürecin farkında olması ve proaktif bir tavır sergilemesi bizlerin umudunu arttıran bir durum. Türk turizmcisi esas itibariyle kriz doktoru denilebilecek bir tecrübe ve birikime sahip” diyor. Ulusoy, bu zorlu süreçte ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini, seyahat acentaların müşteri portföylerini olabildiğince çeşitlendirmesi, farklı pazar ve segmentlerde faaliyet göstermesi risklerin azaltılması açısından önem taşıyacağının altını çizerek Ekovitrin’e açıklamalarda bulundu.