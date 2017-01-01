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Ana SayfaOcak-2017

Tezcan, Adana’da yeni yatırımlarını tanıttı

01 Ocak 2017 Pazar 12:48
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Bugün 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, 2017 hedeflerini Adana’da sanayici ve iş adamlarına yönelik düzenlediği toplantıda anlattı

Tezcan, Adana'da yeni yatırımlarını tanıttı
 Yüzde 100 Türk sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, 2016 yılında yaptığı tesis ve ürün yatırımları hakkında; Adana imalat sektöründe faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarına özel bir toplantı düzenledi. Markanın 2017 hedeflerinin de anlatıldığı toplantı, Sheraton Grand Adana’da gerçekleştirildi. 2016 büyüme planları kapsamında 110 bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 210 bin m2’lik alana kurulan fabrikasına ek 75.000 m²’lik dördüncü bir tesisi daha faaliyete alan tezcan, yeni ürünü galvalume’ün yanı sıra Galvaniz ve Çelik üretiminde kullanılan asitli sac, soğuk sac, Galvanizli sac ve boyalı sac malzemelerinin de üretimine başladı.
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