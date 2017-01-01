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TATİLİNİ EMITT’ TEN AL KAMPANYASI

01 Ocak 2017 Pazar 14:03
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EMITT, 6’ncı yılından itibaren dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alıyor. 26 - 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, fuarın ilk iki gün profesyonel ziyaretçileri, üçüncü ve dördüncü gün ise tatil tüketicilerini ağırlayacağını söyleyen ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, Ekovitrin’e EMITT hakkında bilgiler verdi.

TATİLİNİ EMITT' TEN AL KAMPANYASI
EMITT Turizm Fuarı hakkında detaylı bilgi paylaşabilir misiniz?
 Bu yıl 21’incisini düzenleyeceğimiz Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, Türkiye’de lider sektörlerde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize ediliyor. EMITT, 6’ncı yılından itibaren dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alıyor. 26 - 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 70 bin m²’lik 12 salonda gerçekleştireceğimiz fuar ilk iki gün profesyonel ziyaretçileri, üçüncü ve dördüncü gün ise tatil tüketicilerini ağırlayacak. Fuarda; ülke pavilyonları, Türkiye’nin Tatil Destinasyonları, Kış ve Outdoor Turizmi Destinasyonları, Oteller ve Turizm Merkezleri, tur operatörleri, acentalar ve oteller katılımcı olarak yer alacak. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran EMITT, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla bölge sektörünün büyümesine doğrudan katkıda bulunuyor. Katılımcılar EMITT’de uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları bulabilecekler. Ziyaretçiler ise fuarda, seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyip bütçelerine uygun olan tatil seçeneklerine karar verebilecekler. 2016 yılında EMITT’te 56.124 ziyaretçi ile 70 ülkeden toplam 4.500 kurum, kuruluş ve beldeyi ağırladık. EMITT 2017’ye ise 80 ülkeden 5.000 kurum ve kuruluş ile 60.000 ziyaretçi katılmasını hedefliyoruz.

Söyleşinin devamı...

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