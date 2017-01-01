Sağlık Lojistik’ten 50 milyon Euro’luk dev yatırım

Kara, deniz, hava ve demiryolları taşımacılığında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden birisi olan Sağlık Lojistik, yılın son çeyreğinde yeni bir yatırıma imza attı. Büyümesini öz kaynaklarıyla sürdüren Sağlık Lojistik, İstanbul Bahçeşehir’de 50 bin metrekarelik bir alanda 50 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdi. İstanbul’un Asya yakasında Tuzla Orhanlı’da antrepo ve serbest depoları bulunduğunu açıklayan Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı Zahit Sağlık, bu tesislerine ek olarak kapasite artışı sağladıkları Bahçeşehir tesisleriyle; İstanbul’un her iki yakasında da modern lojistik merkezlerine sahip olduklarını dile getirdi. Modern tesislerinde serbest depolama hizmetlerinin yanı sıra; transit ve ithalat işlemleri öncesi gümrüklü antrepo hizmeti ve göndericiden alıcıya nakliye hizmeti de verdiklerini belirten Sağlık, “Yenibosna, Bahçeşehir ve Tuzla Orhanlı’daki depo ve antrepolarımız, bağlı oldukları gümrük müdürlüklerine ve hava alanlarına yakınlıkları bakımından stratejik açıdan avantajlı konumda bulunuyor.