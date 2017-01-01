İMOB bu yıl aralarında Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’ında bulunduğu BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) külkeleri için özel pazarlama faaliyetleri ve ziyaretçi çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle Rusya’dan davet edilen VIP alım heyetleri sayesinde İMOB’un işlem hacminin daha da artırılması hedefleniyor. CNR EXPO tarafından 13’üncüsü organize edilen CNR IMOB İstanbul Mobilya Fuarı’na, yabancı menşeli STK’lar tarafından da oldukça fazla talep geliyor. Rusya’dan Rusya Mobilya ve Ağaç İşleme İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avdeev Sergey’in yanı sıra Suudi Arabistan’dan Medine Ticaret Odası Başkanı Muneer Mohammed Naseer Binsaad, Riyad Ticaret Oda Başkanı Ahmed Al-Rajhi, Suudi Ticaret Odaları Konseyi Bşkanı Hamdan Alsemreen, Maskat Ticaret Odası Başkanı Mostapha Amhal, Tunus’tan Namaa Ticaret Derneği Başkanı Mohamed Kochlaf, Tunus Ticaret ve Sanayi Birliği Sousse Şubesi Yönetim Ofis Danışmanı Chebl Fehri, Fas’tan Ticaret Odaları Konfederasyon Başkanı Mostapha Amhal, Tanca ve Tatvan Ticaret Odası Başkanı Omar Moro, Sudan’dan Sudan İşadamları ve İşçi Federasyon Başkanı Saud Mamoun Albrair, Ürdün’den Mobilya, Halı ve Kilim Sağlayıcıları Genel Sendikası Başkanı Sharaf Hayajneh, ve Gürcistan’dan Adjara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze gibi bir çok üst düzey sektör temsilcileri, fuara katılacak alım heyetlerinden sadece bir kısmı. Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden biri olan mobilya endüstrisi üretim, tasarım, pazarlama ve dünya piyasasında söz sahibi olma hedeflerine bu yıl 24-29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 13. CNR IMOB İstanbul Mobilya Fuarı ile biraz daha yaklaşmış olacak. Her yıl üzerine değer katarak ken- HABER İMOB RUSYA İMOB’A Tam Kadro Geliyor di alanında liderliğini devam ettirip organizasyonlarını hayata geçiren İMOB, bu yıl dünyaya her zamankinden daha fazla açılacak. 11 salonda, 500’ün üzerinde firma ve markanın katılım göstereceği CNR İMOB’da mobilya sektörünün yıllık ihracat hedefinin, doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 25’ini gerçekleşmekte. Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu çerçevesinde mobilya ihracatına maksimum destek sağlamayı hedefleyen CNR İMOB, katılımcı firmaları yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi ile buluşturuyor. Geçen yıl 32 bini yabancı toplam 148 bin kişi tarafından ziyaret edilen CNR İMOB’un bu yılki hedefi 40 bini yabancı olmak üzere 160 bini aşkın ziyaretçi olacak.