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PVC’nin ihracat lideri EGE PROFIL

01 Ocak 2017 Pazar 16:58
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35 ülkeye ihracat gerçekleştiren Ege Profil’in Genel Müdürü Ergün Çiçekçi, Hindistan, Brezilya, Şili ve Portekiz gibi ülkelerdeki satış hacminin 21 milyon Euro civarında olduğunu belirterek, “Yeni açacağımız fabrikayla birlikte dünya PVC sektörünün merkez üssünü İzmir’e taşıyoruz” dedi.

PVC'nin ihracat lideri EGE PROFIL
 PVC profil sektörünün öncü kuruluşu Ege Profil, tüm dünyaya ihracat yapmayı sürdürüyor. Birçok şirket için zor geçen 2015 ve 2016’da yüksek ihracat rakamlarıyla dikkat çeken Ege Profil, günümüzde 35 ülkeye ihracat yapmayı sürdürüyor. Ortadoğu, Güney Amerika, Avustralya gibi ülkelerin ürün gönderimlerini ve yönetimlerini Türkiye üzerinden gerçekleştiren Ege Profil, Brezilya ve Şili gibi Güney Amerika ülkelerinde ve Portekiz’de 21 milyon Euro’luk bir satış hacmine sahip. Şirket, Uzakdoğu pazarına ulaşmak için 2012 yılında Hindistan’a da depo açmıştı. Ege Profil’in Hindistan’daki ihracatına 2013 yılında başladı. Toplamda ise 8 milyon Euro’luk bir ihracata imza attı.

   TÜRKIYE PVC ÜRETIMINDE MERKEZ ÜSSÜ
Dünyadaki PVC sektörü yaklaşık 1,5 milyar dolar büyüklüğe sahip. Türkiye’nin bu pazardaki üretim kapasitesi ise 550 bin ton civarında seyrediyor. Bu rakamlar, Türkiye’nin PVC üretim pazarında merkezi bir rol oynadığının göstergesi. 2015 yılında toplam cirosunun 21 milyon Euro’sunu yurtdışındaki faaliyetleriyle elde eden Ege Profil, yüzde 7’lik bir büyümeye imza attı. Dünya PVC devi Deceuninck’in toplam cirosunun yüzde 20’si Ege Profil’e ait.

HEDEF BÜYÜTTÜ
Ege Profil’in faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Genel Müdür Ergün Çiçekçi, İzmir’de açacakları yeni fabrikayı hatırlatarak, “50 milyon Euro’luk bir yatırım yaptık. Avrupa’da tek çatı altında teknoloji ve üretim kapasitesi olarak bu büyüklükte başka PVC fabrikası bulunmuyor. Burası Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi gelişmekte olan pazarlardaki faaliyetlerin tümünü destekleyecek. Türkiye gelişen pazarların ihracat üssü olacak” dedi.
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