PVC’nin ihracat lideri EGE PROFIL

TÜRKIYE PVC ÜRETIMINDE MERKEZ ÜSSÜ
Dünyadaki PVC sektörü yaklaşık 1,5 milyar dolar büyüklüğe sahip. Türkiye’nin bu pazardaki üretim kapasitesi ise 550 bin ton civarında seyrediyor. Bu rakamlar, Türkiye’nin PVC üretim pazarında merkezi bir rol oynadığının göstergesi. 2015 yılında toplam cirosunun 21 milyon Euro’sunu yurtdışındaki faaliyetleriyle elde eden Ege Profil, yüzde 7’lik bir büyümeye imza attı. Dünya PVC devi Deceuninck’in toplam cirosunun yüzde 20’si Ege Profil’e ait.
HEDEF BÜYÜTTÜ
Ege Profil’in faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Genel Müdür Ergün Çiçekçi, İzmir’de açacakları yeni fabrikayı hatırlatarak, “50 milyon Euro’luk bir yatırım yaptık. Avrupa’da tek çatı altında teknoloji ve üretim kapasitesi olarak bu büyüklükte başka PVC fabrikası bulunmuyor. Burası Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi gelişmekte olan pazarlardaki faaliyetlerin tümünü destekleyecek. Türkiye gelişen pazarların ihracat üssü olacak” dedi.
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