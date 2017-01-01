Öztiryakıler Hostech By Tusid Fuarında

ÖZTIRYAKILER YÖNETIM KURULU MURAHHAS ÜYESI TAHSIN ÖZTIRYAKI

konuşmasına şöyle devam etti: “Türk yatırımcılar da sektörümüze daha da fazla güvenmelidir. Bu kadar iyi olduğumuz sektörde ithal ürünlerin talep görmesinin hiçbir sebebi yoktur. Dövizi bu alanda dışarı çıkarmamalıyız, başka işlerde kullanmalıyız. Dünyadaki bütün yatırımcıların gözünün bizim ürünlerimizde olduğu bir dönemde, bizim gözümüz başka ülkelerin ürünlerinde olmamalıdır.” Öztiryaki, “Sektörümüz yüzde 90 yerli ürün kullanımı ile bir otelin a’dan z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir konuma geldi. Hal böyleyken, Türk yatırımcılarımızdan başarısını ve kalitesini ispat etmiş ürünlerimizin kullanımına özen göstermelerini bekliyoruz” dedi.



YENİ ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLE YABANCI ZİYARETÇİLERDEN OLUMLU DÖNÜŞLER ALDI

Bu yıl fuar, 4.013’ü yabancı olmak üzere toplam 24.070 profesyonel tarafından ziyaret edildi. Endüstriyel mutfak sektörünün öncü firmalarından Öztiryakiler, 2 ayrı salonda toplam 1500 m2’lik stand alanında sergilediği yeni teknoloji ürünleri ile yoğun ziyaretçi ve ilgi topladı. Endüstriyel mutfak alanında çıtayı yükselten Öztiryakiler, stand içerisinde bulunan cafe ve restoran alanı ile yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı. İhracat devi olan Öztiryakiler yeni ürünleri özellikle yabancı ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldı.



SEKTÖRÜN TEK AR-GE MERKEZİ

2015 yılında kurulmuş, sektörün tek Ar-Ge merkezi olan Öztiryakiler Ar-Ge merkezi bu yıl fuarda ortaya koyduğu yeni ve geliştirilmiş ürünleri ile büyük takdir topladı. Ar-Ge merkezimizde dünya genelindeki yeni teknolojiler takip edilmekte olup mevcut teknolojilerin üzerine çıkacak çevreci, fonksiyonel, müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren yeni model ürün proje çalışmaları yapılmaktadır. Müşterilerimizden ve satış sonrası hizmet bölümümüzden gelen geri dönüşleri toplayarak üzerinde çalışacağımız konuları seçmekte ve buna bağlı olarak tasarımlarımızı iyileştirmekteyiz. Yeni geliştirdiğimiz ya da iyileştirdiğimiz tüm ürünlerimizi son derece donanımlı son teknoloji ve ekipmana sahip laboratuvarımız da uzun testler ve denemelerden geçirerek ancak testlerin daha önceden belirlediğimiz belirli performans kriterlerinde olması sonucunda seri üretim onayını vererek ilerlemekteyiz. Patentli yeni ürünler, kullanıcıların enerji tasarrufu sağlamaları, daha kısa zamanda fazla verim alabilmeleri, daha kolay kullanım sağlamaları ve özel pişirme teknikleri arayışlarına cevap vermek üzere tasarlandı.



ÇEVRE DOSTU BİR ÜRÜNLER

Ülkemizde ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Gazlı Bulaşık Makinesi, doğalgaz ve LPG ile uyumlu çalışan ve elektrikle çalışan benzer endüstriyel bulaşık makinelerine kıyasla yüzde 50 verimlilik artışı sağlayan, gaz ile ısıtılan suyu kullanan endüstriyel bulaşık makinasının enerji tüketimi 12 kW dir, tamamı paslanmaz çelik bir ürün olup doğalgaz tarafından elektrik üretiminden kaynaklanan kirletici emisyonlarda yüzde 50 azalma sağlayan çevre dostu bir üründür. Yine ülkemizde bir ilk olan eş zamanlı ısıtmalı (+65/+75 C0) ve soğutmalı (+2/+10 C0) olma özelliği ile inovatif bir üründür. Soğutma (batarya + termoelektrik sistem) + ısıtma (batarya) işlemleri aynı ürün üzerinde yapılma imkanı sağlanmıştır. Soğutma bölmesinde kullanılan termoelektrikli sistem ile kompresör kullanımının neden olduğu emisyon değerlerinin ortadan kaldırılması sağlanarak daha çevreci ve sessiz bir ürün ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Soğuk ünitelerde de yenilikler enerji tasarrufu ve kullanım avantajları dikkate alınarak tasarlandı.